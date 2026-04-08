El fenómeno chino que llega a Buenos Aires: casas prefabricadas

Las casas que se instalan en horas y ya generan furor en Buenos Aires. El nuevo modelo de vivienda que compite con la construcción tradicional.

Las casas prefabricadas de origen chino empiezan a verse en Buenos Aires como respuesta a un problema claro: construir es caro y lleva tiempo. Este nuevo formato ofrece montaje en pocas horas, menor costo por metro cuadrado y opciones listas para habitar, lo que despierta interés en el mercado local.

Casas prefabricadas Buenos Aires Uno de los modelos que gana atención es la vivienda modular KTZ013. Su valor ronda los $1.085.044 por m², un precio que compite con la construcción tradicional en zonas urbanas. Este dato es uno de los factores que impulsa su crecimiento en plataformas de venta online.

casas2 El sistema se basa en módulos tipo contenedor que llegan listos para ensamblar. La instalación puede demorar entre 2 y 12 horas, según el tamaño y las condiciones del terreno. Esto marca una diferencia fuerte frente a obras que tardan meses o incluso años.

Estas casas se ofrecen en tres medidas estándar: 37 m², 56 m² y 74 m². Están pensadas para cubrir necesidades básicas de vivienda, con espacios compactos y funcionales. También permiten sumar módulos para ampliar el espacio.

casas La estructura está hecha con acero galvanizado en caliente, lo que reduce el riesgo de corrosión. Los paneles tipo sándwich —EPS, lana de roca o poliuretano— aportan aislamiento térmico y acústico, algo valorado en zonas con cambios de temperatura.