El adiós de un fenómeno en Netflix: el giro inesperado que tendrá el final de Envidiosa

El 29 de abril Netflix estrenará la última temporada de la exitosa serie que protagoniza Griselda Siciliani.

Sin dudas que Envidiosa se transformó en una de las series más vistas que retrata a la perfección las crisis femeninas. El próximo 29 de abril Netflix estrenará la cuarta y última temporada de la producción que rompió con todos los moldes.

La serie, protagonizada por Griselda Siciliani, se despide como la ficción argentina más vista fuera de la frontera.

Netflix presenta la última temporada En este cierre de la serie la historia de Victoria propone un quiebre respecto a las temporadas anteriores. El tradicional triángulo amoroso le dará lugar a un conflicto más profundo que es la aparición de un hijo de nueve años de Matías, su pareja, interpretado por Esteban Lamothe.

envidiosa Netflix estrena la última temporada. Sin embargo, el verdadero corazón de este final reside en el consultorio. El duelo actoral entre Siciliani y Lorena Vega (que interpreta a la psicóloga Fernanda) se convierte en el eje dramático principal, explorando la autoafirmación y el crecimiento personal por encima de las expectativas sociales.

El impacto de esta serie ha trascendido la pantalla. Para la industria es un caso de éxito exportable que Netflix supo capitalizar dentro de la estrategia regional. Además, cuenta con un elenco actoral de primer nivel con figuras como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y Bárbara Lombardo.