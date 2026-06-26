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Dulce de zapallo rico, fácil de hacer en casa y listo para almacenar

Con ingredientes sencillos, esta receta de dulce de zapallo permite una cocción lenta para lograr un postre casero ideal para compartir y conservar.

Candela Spann

Dulce de zapallo rico, fácil de hacer en casa y listo para almacenar

Dulce de zapallo rico, fácil de hacer en casa y listo para almacenar

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El dulce de zapallo es una de las preparaciones más tradicionales de la repostería casera argentina, reconocida por su textura firme, su color ámbar y su delicado aroma a vainilla y cítricos. Esta es una de las recetas que se transmite de generación en generación y que permite transformar un ingrediente sencillo en un postre lleno de sabor.

Ideal para disfrutar solo, acompañado con queso o como relleno de distintas preparaciones, el dulce de zapallo ocupa un lugar especial dentro de la cocina criolla. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, es posible obtener un dulce casero perfecto para conservar y compartir. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora y 30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 50 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de zapallo en cubos 1 kg de zapallo en cubos
  • 700 g de azúcar 700 g de azúcar
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 500 ml de agua 500 ml de agua
  • 1 rama de canela 1 rama de canela
  • Cáscara de 1 limón Cáscara de 1 limón
Pasos
  • Colocar los cubos de zapallo en un recipiente con agua y el bicarbonato de sodio. Dejar reposar durante 2 horas para ayudar a que conserven su forma durante la cocción. Luego enjuagar y escurrir.
  • Disponer el zapallo, el azúcar, el agua, la rama de canela y la cáscara de limón en una olla amplia. Llevar a fuego medio hasta que rompa el hervor.
  • Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el almíbar espese y el zapallo adquiera una textura tierna y brillante.
  • Incorporar la esencia de vainilla unos minutos antes de finalizar la cocción y mezclar suavemente.
  • Retirar la rama de canela y la cáscara de limón. Dejar enfriar completamente antes de servir o guardar en frascos previamente esterilizados.
  • Disfrutar el dulce de zapallo solo, acompañado con queso o como parte de otros postres caseros.

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