Dulce de zapallo rico, fácil de hacer en casa y listo para almacenar
Con ingredientes sencillos, esta receta de dulce de zapallo permite una cocción lenta para lograr un postre casero ideal para compartir y conservar.
El dulce de zapallo es una de las preparaciones más tradicionales de la repostería casera argentina, reconocida por su textura firme, su color ámbar y su delicado aroma a vainilla y cítricos. Esta es una de las recetas que se transmite de generación en generación y que permite transformar un ingrediente sencillo en un postre lleno de sabor.
Ideal para disfrutar solo, acompañado con queso o como relleno de distintas preparaciones, el dulce de zapallo ocupa un lugar especial dentro de la cocina criolla. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, es posible obtener un dulce casero perfecto para conservar y compartir. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de zapallo en cubos
- 700 g de azúcar
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 500 ml de agua
- 1 rama de canela
- Cáscara de 1 limón
- Colocar los cubos de zapallo en un recipiente con agua y el bicarbonato de sodio. Dejar reposar durante 2 horas para ayudar a que conserven su forma durante la cocción. Luego enjuagar y escurrir.
- Disponer el zapallo, el azúcar, el agua, la rama de canela y la cáscara de limón en una olla amplia. Llevar a fuego medio hasta que rompa el hervor.
- Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el almíbar espese y el zapallo adquiera una textura tierna y brillante.
- Incorporar la esencia de vainilla unos minutos antes de finalizar la cocción y mezclar suavemente.
- Retirar la rama de canela y la cáscara de limón. Dejar enfriar completamente antes de servir o guardar en frascos previamente esterilizados.
- Disfrutar el dulce de zapallo solo, acompañado con queso o como parte de otros postres caseros.