Dulce de zapallo rico, fácil de hacer en casa y listo para almacenar

Pasos

Colocar los cubos de zapallo en un recipiente con agua y el bicarbonato de sodio. Dejar reposar durante 2 horas para ayudar a que conserven su forma durante la cocción. Luego enjuagar y escurrir.

Disponer el zapallo, el azúcar, el agua, la rama de canela y la cáscara de limón en una olla amplia. Llevar a fuego medio hasta que rompa el hervor.

Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el almíbar espese y el zapallo adquiera una textura tierna y brillante.

Incorporar la esencia de vainilla unos minutos antes de finalizar la cocción y mezclar suavemente.

Retirar la rama de canela y la cáscara de limón. Dejar enfriar completamente antes de servir o guardar en frascos previamente esterilizados.