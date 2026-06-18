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Día de la Gastronomía Sostenible: pudín de chía y chocolate una de las recetas de cocina más fáciles

El pudín de chía y chocolate se consolida como una receta de cocina fácil y nutritiva en el Día de la Gastronomía Sostenible.

Candela Spann

Celebra el Día de la Gastronomía Sostenible con recetas de cocina de pudin chía y chocolate

Celebra el Día de la Gastronomía Sostenible con recetas de cocina de pudin chía y chocolate

Shutterstock

En el Día de la Gastronomía Sostenible, el pudín de chía y chocolate se presenta como una de las recetas más simples, nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. Elaborado con ingredientes de origen vegetal y mínimamente procesados, es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un postre delicioso apostando por una alimentación más consciente. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina sostenible, esta preparación destaca por su bajo impacto ambiental, su facilidad de elaboración y su gran aporte de fibra. Prepará un pudín cremoso de chocolate utilizando pocos ingredientes y sin necesidad de cocción.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable y sostenible

Ingredientes

  • 500 ml de bebida vegetal o leche 500 ml de bebida vegetal o leche
  • Ingrediente
  • 30 gr de cacao amargo 30 gr de cacao amargo
  • 2 cucharadas de miel, sirope de agave o endulzante a gusto 2 cucharadas de miel, sirope de agave o endulzante a gusto
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Mezclá la bebida vegetal, el cacao amargo, el endulzante y la esencia de vainilla hasta que no queden grumos.
  • Incorporá las semillas de chía y mezclá bien para que se distribuyan de manera uniforme.
  • Dejá reposar 10 minutos, revolvé nuevamente y llevá a la heladera.
  • Refrigerá durante al menos 4 horas o toda la noche, hasta que el pudín adquiera una textura cremosa.
  • Serví frío y, si lo deseás, acompañá con frutas frescas o frutos secos.

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