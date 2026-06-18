Día de la Gastronomía Sostenible: pudín de chía y chocolate una de las recetas de cocina más fáciles

En el Día de la Gastronomía Sostenible, el pudín de chía y chocolate se presenta como una de las recetas más simples, nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. Elaborado con ingredientes de origen vegetal y mínimamente procesados, es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un postre delicioso apostando por una alimentación más consciente. ¡Manos a la obra!