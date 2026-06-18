Día de la Gastronomía Sostenible: pudín de chía y chocolate una de las recetas de cocina más fáciles
El pudín de chía y chocolate se consolida como una receta de cocina fácil y nutritiva en el Día de la Gastronomía Sostenible.
En el Día de la Gastronomía Sostenible, el pudín de chía y chocolate se presenta como una de las recetas más simples, nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. Elaborado con ingredientes de origen vegetal y mínimamente procesados, es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un postre delicioso apostando por una alimentación más consciente. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina sostenible, esta preparación destaca por su bajo impacto ambiental, su facilidad de elaboración y su gran aporte de fibra. Prepará un pudín cremoso de chocolate utilizando pocos ingredientes y sin necesidad de cocción.
FICHA
Ingredientes
- 500 ml de bebida vegetal o leche
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- 30 gr de cacao amargo
- 2 cucharadas de miel, sirope de agave o endulzante a gusto
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Mezclá la bebida vegetal, el cacao amargo, el endulzante y la esencia de vainilla hasta que no queden grumos.
- Incorporá las semillas de chía y mezclá bien para que se distribuyan de manera uniforme.
- Dejá reposar 10 minutos, revolvé nuevamente y llevá a la heladera.
- Refrigerá durante al menos 4 horas o toda la noche, hasta que el pudín adquiera una textura cremosa.
- Serví frío y, si lo deseás, acompañá con frutas frescas o frutos secos.