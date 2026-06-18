El fascinante drama con Daniel Craig y Sandra Bullock que pronto abandona el streaming

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo a la velocidad de la luz, y muchas veces sin darnos cuentas hay títulos que se agregan y otros que salen de forma silenciosa. Eso es lo que va a pasar con este drama en HBO Max , que sigue la investigación de Truman Capote sobre unos asesinatos que lo llevarían a escribir su gran obra A sangre fría.

Estrenada en 2006, Historia de un Crimen (Infamous), fue escrita y dirigida por Douglas McGrath. La película llegó a los cines apenas un año después de Capote (2005), la película protagonizada por Philip Seymour Hoffman que monopolizó premios y conversaciones. Esa coincidencia temática la condenó a ser vista como una réplica, cuando en realidad propone una lectura bastante distinta sobre la figura de Truman Capote .

La película sigue a Truman Capote durante el proceso de investigación que desembocaría en A sangre fría, el libro que cambió para siempre la relación entre periodismo y literatura. Junto a su amiga de la infancia, la escritora Harper Lee, viaja a Kansas para entrevistar a los responsables del asesinato de la familia Clutter y reconstruir los hechos.

A medida que la investigación avanza, los asesinos son capturados y Capote logra un acceso sin precedentes a ellos, en especial a Perry Smith. El contraste entre el sofisticado ambiente de la alta sociedad neoyorquina y el sombrío mundo del penal da paso a una intensa y compleja relación psicológica que cambiará el destino del autor y marcaría el tramo final de su vida.

Historia de un crimen se basa en el libro biográfico de George Plimpton y, como se menciona más arriba, se desarrolló casi en simultáneo que Capote . McGrath incluso retrasó su estreno para evitar un enfrentamiento directo entre ambas películas.

La película tiene la virtud de mostrar a Capote como un hombre profundamente contradictorio. A diferencia de otras películas biográficas, que muchas veces se preocupan por retratar a sus protagonistas de forma más solemne, este filme introduce toques de humor y toda la teatralidad que rodeaba al escritor.

Incluso se anima a explorar de forma casi explícita la atracción y la supuesta relación romántica entre el autor y el convicto Perry Smith. Si bien la naturaleza exacta de dicha relación continúa siendo un misterio, siempre se especuló sobre un vínculo sentimental y de índole íntima durante los seis años que duraron sus encuentros en prisión.

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El gran hallazgo es la interpretación de Toby Jones. Más que imitar la voz aguda y los gestos de Capote, consigue transmitir la inseguridad que se esconde detrás de la extravagancia pública. Su personaje puede ser encantador en una escena y despiadado en la siguiente, sin que el cambio resulte forzado.

El resto del elenco incluye a un irreconocible Daniel Craig como Perry Smith, mientras que Sandra Bullock encarna a Harper Lee. Otros nombres notables son Peter Bogdanovich, Jeff Daniels, Hope Davis, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini, Juliet Stevenson y Sigourney Weaver.

La película recibió opiniones más bien favorables, aunque la prensa especializada no dudó a la hora de compararla con Capote. Aun así, mantiene un 75% de aprobación entre los críticos en Rotten Tomatoes y Toby Jones recibió reconocimientos importantes por su trabajo. Con el tiempo, la película ganó adeptos que la consideran una aproximación más cálida, compleja y hasta más arriesgada al escritor estadounidense.

Con 118 minutos de duración, Historia de un crimen merece ser vista, especialmente porque se adentra en uno de los sucesos que derivó en una de las obras más importantes de la literatura moderna. Hasta el próximo 30 de junio estará disponible en HBO Max.