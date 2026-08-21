El próximo fin de semana largo de 2026 será en octubre. El lunes 12 es feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: por qué es feriado y cuándo cae en 2026. Foto: GETTY IMAGES

El próximo fin de semana largo de 2026 en Argentina llegará en octubre y tendrá tres días. El lunes 12 será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como la fecha cae lunes, no será necesario trasladar el feriado. Así, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El 12 de octubre es uno de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. La norma incluye esta fecha entre los feriados que pueden cambiar de día según el calendario. En 2026, sin embargo, coincide con un lunes, por lo que se mantiene en esa jornada.

Por qué este feriado cambió de nombre La fecha tiene un significado histórico particular. Hasta 2010 se la conocía en Argentina como “Día de la Raza” y estaba vinculada con la llegada de Cristóbal Colón a América, ocurrida el 12 de octubre de 1492. Ese año, el Gobierno modificó la denominación y estableció el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: por qué es feriado Museo del Prado El cambio buscó darle a la fecha un nuevo sentido. El Decreto 1584/2010 explicó que la modificación debía estar en línea con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural presente en la Constitución Nacional y en distintos tratados y declaraciones de derechos humanos. De esta manera, se dejó atrás la denominación anterior.