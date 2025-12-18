De la basura al tesoro: cómo aprovechar los carozos de aceituna de manera creativa

Es casi un acto reflejo. Compramos un frasco de aceitunas para una reunión, disfrutamos de su sabor y, automáticamente, el carozo termina en el cesto de basura . Lo consideramos un estorbo, un desperdicio sin valor. Sin embargo, estamos cometiendo un error de principiantes en el mundo de la sustentabilidad.

Si lo analizamos de cerca, el carozo de la aceituna es madera pura en una presentación compacta. Tiene una dureza envidiable, no se rompe con los golpes y, lo más importante, tiene una porosidad bajísima. Esto último significa que, una vez limpio, no absorbe humedad ni retiene olores extraños. Es un recurso 100% natural, biodegradable y, sobre todo, gratuito, que está esperando una segunda oportunidad en tu hogar. La tendencia del "Zero Waste" o basura cero nos invita a mirar con otros ojos lo que tiramos, y aquí hay una oportunidad de oro.

Seguro te preguntás: ¿qué puedo hacer con ellos? Las opciones son muchas, desde almohadillas terapéuticas que mantienen el calor hasta rellenos para muñecos o pesas de tela. Pero hay un proyecto que destaca por su utilidad diaria: un salvamanteles o apoya ollas . Gracias a que los carozos son excelentes aislantes térmicos y soportan altas temperaturas sin quemarse, son perfectos para proteger tus mesas de madera o tus mesadas delicadas cuando apoyás una cacerola hirviendo.

Pero antes de sacar la aguja y el hilo, hay un paso que no podés saltar bajo ningún punto de vista: la higiene. Los carozos salen impregnados de aceite, salmuera y restos de pulpa. Si los usás así, con el tiempo van a largar mal olor o atraer insectos. El secreto es hervirlos. Ponelos en una olla con abundante agua y dejalos en ebullición durante unos 10 o 15 minutos. Esto desprende toda la grasa. Luego, colalos y dejalos secar al sol, preferiblemente sobre un papel absorbente, hasta que estén completamente secos y tengan un color madera claro.

Materiales simples, como carozos, para un diseño rústico

Una vez que tenés tu "tesoro" limpio y seco, es hora de armar el soporte. No necesitás ser un experto en costura ni tener herramientas complejas. La estética que mejor les queda es la rústica, así que buscá retazos de telas resistentes. La arpillera es ideal por su textura y resistencia al calor, pero también podés usar loneta, lienzo grueso o incluso reciclar la tela de unos vaqueros viejos (denim).

Vas a necesitar cortar dos cuadrados o círculos de tela del tamaño que quieras tu salvamanteles. Lo estándar es de unos 20 o 25 centímetros. La idea es crear una especie de "colchón" plano. Necesitás hilo fuerte (el de tapicería es genial) y una aguja gruesa si vas a coser a mano, aunque con máquina de coser el trabajo es mucho más rápido y las costuras quedan más reforzadas.

El montaje es sencillo pero requiere un truco. Cosé tres de los cuatro lados de tu funda de tela (o casi todo el perímetro si es circular) y dejá una abertura. Por ahí vas a introducir los carozos. Ojo, no rellenes la bolsa a reventar. La idea es que los carozos formen una capa simple y plana para que, al apoyar una olla, la superficie sea estable y no una montaña inestable.

Cuando tengas la cantidad justa, cerrá la abertura. Un consejo de experto para que este utensilio dure años es hacer un pespunte o costura interna que divida el salvamanteles en secciones, o simplemente asegurar muy bien los bordes con una costura doble. Esto evita que los carozos se amontonen todos en una esquina cuando lo levantes.

Un objeto con historia y conciencia ambiental

El resultado final es sorprendente. Vas a tener un objeto de diseño funcional, con una textura agradable al tacto y visualmente cálido, que le da un toque artesanal a tu mesa. Además de ahorrarte el dinero que gastarías en posafuentes de plástico o silicona, estás reduciendo tu huella ecológica.

Este tipo de proyectos nos reconecta con la capacidad de crear y transformar. Es una manualidad ideal para hacer un fin de semana y hasta puede convertirse en un regalo original para amigos o familia. Así que ya sabés: la próxima vez que haya picada, poné un platito aparte para los carozos. Estás juntando la materia prima de tu próxima creación sustentable.