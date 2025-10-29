De carozo a árbol: la guía más simple para tener tu palta en casa

Germinar una palta tiene algo de experimento y algo de ritual. Es observar todos los días un vaso con agua, esperar la primera grieta en el carozo y celebrar cuando asoma la raíz. No hace falta experiencia previa ni materiales raros. Sí, paciencia. Entre el primer brote y la primera fruta del árbol pueden pasar varios años.

Por eso conviene disfrutar el proceso. Retirá la pulpa con cuidado para no marcar la semilla. Enjuagala con agua tibia y dejala secar un día. Identificá sus lados: la punta más fina mira hacia arriba; la base, más ancha, es por donde sale la raíz. Esa orientación manda. Si la invertís, el brote pelea el doble para salir y se atrasa todo. Este paso simple ahorra semanas.

Tomá cuatro palillos y clav los alrededor de la mitad del carozo, formando un soporte. Apoyalo en el borde de un vaso y llenalo con agua hasta cubrir solo la base. Buscá un lugar luminoso, sin sol directo fuerte. Cambiá el agua cada cinco a siete días. De paso, revisá que no haya olor raro ni turbidez. Si querés, agregá una gotita de vinagre al recambio para mantener el agua más “limpia”. A las dos o tres semanas suele abrirse una línea en la semilla. Primero asoma la raíz, firme y blanca. Después llega el brote. Que el carozo se parta no es una mala noticia: es la señal de que la vida empuja desde adentro.

Cuando el brote llega a unos 15 centímetros y la raíz está robusta, cambiá de etapa. Elegí una maceta de al menos 20 centímetros de diámetro, con orificios de drenaje. Prepará un sustrato aireado: tierra fértil + compost + un puñado de perlita o arena gruesa funcionan muy bien. Hacé un hueco, apoyá la base con cuidado y dejá la parte superior del carozo apenas expuesta. Regá suave. La idea es humedecer, no encharcar. Si el clima acompaña, podés plantar en el jardín. Elegí un rincón con buen sol de mañana y resguardo del viento. Esa primera semana, menos sol directo y más observación: la planta está adaptándose.

Luz abundante, riego parejo y buen drenaje. Con esa tríada, la palta avanza. Dejá secar un poco la capa superior del sustrato entre riegos. Si ves hojas amarillas, puede haber exceso de agua; si se ponen mustias, quizá falta. Pellizcar la punta del brote cuando gana altura ayuda a que ramifique y forme copa. Una vez por mes, en primavera y verano, sumá un refuerzo suave de compost o té de compost. Evitá los platitos con agua: dañan las raíces y atraen mosquitos. Ojo con superficies frías en invierno; si baja mucho la temperatura, movela a un interior luminoso. Y no mezcles fertilizantes concentrados “por las dudas”: menos es más.

Tiempos reales y expectativas sanas para tener un árbol de palta

La palta no siempre repite el fruto original cuando nace de semilla. Puede variar en tamaño o sabor. Aun así, vas a tener un árbol noble, de hojas brillantes, que da sombra y viste cualquier patio. En climas templados, con sol y riegos regulares, puede fructificar entre el cuarto y quinto año. Antes de eso, ya vas a disfrutar, verla crecer. Podés pasarla a contenedores más grandes a medida que lo pida, o al suelo definitivo cuando el clima lo permita.

Lo importante es el recorrido: aprender a leer la planta, corregir errores y celebrar cada brote nuevo. Con un carozo, un vaso y constancia, ese pequeño experimento termina siendo parte de tu casa… y, con el tiempo, de tu mesa.