Croquetas de espinacas: un clásico de la cocina casera

Pasos

Lavá las espinacas, cocinalas durante unos minutos y escurrilas muy bien. Picá las hojas finamente.

Picá la cebolla y el ajo. Saltealos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.

Agregá las espinacas y cociná durante 2 o 3 minutos más. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá enfriar.

Mezclá las espinacas con el huevo, el queso rallado, la harina y la leche hasta obtener una preparación húmeda, pero firme.

Llevá la mezcla a la heladera durante 30 minutos.

Formá las croquetas con las manos y acomodalas en una placa aceitada.