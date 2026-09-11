Croquetas de espinacas: un clásico de la cocina casera
Estas deliciosas croquetas de espinacas, un clásico de la cocina casera, son ideales como entrada o guarnición.
Las croquetas de espinacas son una de esas recetas que convierten una verdura sencilla en un plato dorado, sabroso y fácil de disfrutar. Son ideales como entrada, guarnición o comida liviana, y quedan deliciosas acompañadas con una salsa de queso crema. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que tengan buen sabor y una textura firme: saltear las espinacas con cebolla y ajo antes de mezclarlas con el resto de los ingredientes. Además, dejá reposar la preparación en la heladera para que sea más fácil formar las croquetas.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos y 30 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora 15 minutos
Modo de cocción
Horno o sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 400 gr de espinacas fresca
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 1 huevo
- 100 gr de queso rallado
- 4 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de leche
- Sal y pimienta
- Nuez moscada
- Aceite, cantidad necesaria
Pasos
- Lavá las espinacas, cocinalas durante unos minutos y escurrilas muy bien. Picá las hojas finamente.
- Picá la cebolla y el ajo. Saltealos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
- Agregá las espinacas y cociná durante 2 o 3 minutos más. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá enfriar.
- Mezclá las espinacas con el huevo, el queso rallado, la harina y la leche hasta obtener una preparación húmeda, pero firme.
- Llevá la mezcla a la heladera durante 30 minutos.
- Formá las croquetas con las manos y acomodalas en una placa aceitada.
- Cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. También podés dorarlas en una sartén con un poco de aceite.