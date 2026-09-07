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Unas deliciosas croquetas express de cebolla y harina de garbanzos ¡para no salir de tu dieta!

Croquetas express de cebolla y harina de garbanzos: una receta económica, crocante y lista en pocos minutos para disfrutar.

Candela Spann

Unas deliciosas croquetas express de cebolla y harina de garbanzos ¡para no salir de tu dieta!

Unas deliciosas croquetas express de cebolla y harina de garbanzos ¡para no salir de tu dieta!

Las croquetas express de cebolla y harina de garbanzos son una de las recetas más fáciles para preparar un bocado dorado, crocante por fuera y tierno por dentro. Con pocos ingredientes, se convierten en una opción económica y sabrosa para cualquier momento del día.

Son ideales como entrada, guarnición o plato principal acompañado de una ensalada. En la cocina, también se pueden servir con una salsa de yogur, limón o una mayonesa casera. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casero

Ingredientes

  • 2 cebollas grandes 2 cebollas grandes
  • 1 taza de harina de garbanzos 1 taza de harina de garbanzos
  • ½ taza de agua ½ taza de agua
  • 1 cucharadita de pimentón, comino, sal y pimienta al gusto 1 cucharadita de pimentón, comino, sal y pimienta al gusto
  • Aceite, cantidad necesaria Aceite, cantidad necesaria
Pasos
  • Pelar y cortar las cebollas en tiras finas. Colocarlas en un recipiente y agregar la harina de garbanzos, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
  • Incorporar el agua de a poco y mezclar hasta obtener una preparación espesa, que permita formar las croquetas. Dejar reposar durante 5 minutos.
  • Calentar una sartén con un poco de aceite. Formar porciones con una cuchara y colocarlas en la sartén, ligeramente aplastadas.
  • Cocinar a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
  • Retirar las croquetas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir calientes.

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