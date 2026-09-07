Unas deliciosas croquetas express de cebolla y harina de garbanzos ¡para no salir de tu dieta!
Croquetas express de cebolla y harina de garbanzos: una receta económica, crocante y lista en pocos minutos para disfrutar.
Las croquetas express de cebolla y harina de garbanzos son una de las recetas más fáciles para preparar un bocado dorado, crocante por fuera y tierno por dentro. Con pocos ingredientes, se convierten en una opción económica y sabrosa para cualquier momento del día.
Son ideales como entrada, guarnición o plato principal acompañado de una ensalada. En la cocina, también se pueden servir con una salsa de yogur, limón o una mayonesa casera. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casero
Ingredientes
- 2 cebollas grandes
- 1 taza de harina de garbanzos
- ½ taza de agua
- 1 cucharadita de pimentón, comino, sal y pimienta al gusto
- Aceite, cantidad necesaria
Pasos
- Pelar y cortar las cebollas en tiras finas. Colocarlas en un recipiente y agregar la harina de garbanzos, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
- Incorporar el agua de a poco y mezclar hasta obtener una preparación espesa, que permita formar las croquetas. Dejar reposar durante 5 minutos.
- Calentar una sartén con un poco de aceite. Formar porciones con una cuchara y colocarlas en la sartén, ligeramente aplastadas.
- Cocinar a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
- Retirar las croquetas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir calientes.