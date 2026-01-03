Cómo recuperar el césped quemado y amarillo en el jardín

Cómo recuperar el césped del jardín en verano con cuidados simples de riego, corte y fertilización de forma fácil.

Las altas temperaturas, el sol intenso y un riego inadecuado dejan huellas visibles en el jardín: el césped pierde su color verde característico y se vuelve amarillo o seco, una señal clara de estrés. Aunque a simple vista parezca dañado de forma irreversible, con constancia y algunos cuidados básicos es posible devolverle vida.

Prestar atención a los detalles del jardín Uno de los errores más frecuentes es regar poco y en horarios inadecuados. La mejor estrategia es hacerlo temprano por la mañana o al atardecer, cuando el sol no evapora el agua de inmediato. El riego debe ser profundo y espaciado, para que el agua llegue a las raíces y fortalezca su resistencia frente al calor.

Cuando el césped está debilitado, conviene evitar cortes demasiado bajos. Mantenerlo un poco más largo protege el suelo del sol directo y ayuda a conservar la humedad. Un detalle que marca la diferencia: afilar las cuchillas de la cortadora. Un corte prolijo favorece la recuperación, mientras que uno desparejo daña aún más las hojas.

CESPED MOJADO Mantener el césped más largo ayuda a conservar la humedad del suelo. Foto: Archivo Con el tiempo, la tierra se compacta y dificulta el ingreso de agua y nutrientes. Pinchar el suelo o usar herramientas de aireación permite que el césped respire y se regenere. En las zonas más afectadas, sumar una resiembra puntual ayuda a recuperar densidad y color.