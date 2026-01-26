Cómo leer las etiquetas nutricionales y elegir mejor tus alimentos

Te dejamos una guía sencilla para que aprendas a leer las etiquetas nutricionales, sepas qué contienen tus alimentos y tomes decisiones más saludables.

Leer las etiquetas nutricionales es clave para poder elegir alimentos más saludables. Nos ayuda a entender qué estamos verdaderamente consumiendo y a tomar decisiones conscientes. Aunque pueden parecer confusas al principio, con algunos pasos sencillos se vuelven fáciles de interpretar.

Guía sencilla para aprender a leer etiquetas nutricionales Lo primero es revisar el tamaño de la porción. Las cantidades indicadas en la etiqueta corresponden a esa porción, no al paquete completo. Por ejemplo, un paquete puede tener varias porciones, y la información nutricional refleja solo una. Esto evita confusiones al calcular calorías o nutrientes.

Después, ver las calorías. Saber cuántas calorías tiene una porción ayuda a controlar la energía que consumes diariamente. No significa que debas evitarlas, sino equilibrarlas con tus necesidades y actividad física.

Es importante revisar los macronutrientes: grasas, proteínas y carbohidratos. Dentro de las grasas, distingue entre saturadas y trans; lo ideal es limitar las saturadas y evitar las trans. Los carbohidratos deben incluir fibra, y las proteínas ayudan a mantener los músculos y la saciedad.

Se espera que la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos promueva con mayor énfasis la educación nutricional. Foto: TELAM Es importante saber leer las etiquetas nutricionales para elegir bien los alimentos. Foto: TELAM También es importante prestar atención a la lista de ingredientes. Los alimentos se listan de mayor a menor cantidad. Ingredientes como azúcar, sal y aceites aparecen primero si están en exceso. Esto es útil para identificar productos ultraprocesados o con exceso de aditivos.