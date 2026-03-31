Cómo lavar los acolchados o frazadas en el lavarropas: los tips para no arruinarlos

Lavar los acolchados en el lavarropas es una tarea sencilla pero con estos trucos podés evitar malos olores y hongos.

Los días fríos comienzan a asomarse poco a poco en otoño y se acerca el momento de sacar nuestro acolchado de invierno del armario. Probablemente, muchos lo dejaron de usar en la temporada pasada y lo guardaron sin lavarlo. Si sos uno de esos, este es el momento ideal para dejarlo impecable en el lavarropas.

Aunque lavar un acolchado en casa puede parecer una tarea sencilla, tiene sus particularidades. Un lavado mal hecho puede arruinar el relleno, deformar la estructura o dejar el acolchado húmedo por dentro, lo que hace que rápidamente aparezcan hongos y malos olores. Con los cuidados correctos, el lavarropas doméstico es suficiente para la mayoría de los acolchados.

Lo primero: revisar la etiqueta Antes de meter el acolchado al lavarropas hay que revisar la etiqueta de cuidado. La mayoría de los acolchados de fibra sintética y de microfibra toleran el lavado en máquina, pero los de pluma natural, lana o seda requieren lavado en seco o a mano. Si la etiqueta indica lavado a máquina, hay que respetar la temperatura recomendada, que en la mayoría de los casos no supera los 30 o 40 grados.

Qué programa elegir y cómo cargarlo El programa ideal es el de ropa delicada o el de menor centrifugado disponible. Una centrifugación muy fuerte puede dañar el relleno y deformar el acolchado de forma irreversible. Es importante no sobrecargar el tambor: el acolchado debe tener espacio para moverse libremente dentro de la máquina. Si el lavarropas es de carga frontal, el acolchado entra doblado pero no apretado. Si es de carga superior, conviene enrollarlo en espiral alrededor del agitador.

acolchado Prepará todo lo que necesitás para el invierno. Foto: Archivo Qué jabón usar en el lavarropas Lo ideal es usar una pequeña cantidad de jabón líquido suave, sin suavizante. El suavizante puede dañar las fibras del relleno y reducir su capacidad de recuperar el volumen después del lavado. Si el acolchado tiene manchas puntuales, conviene tratar esas zonas con jabón directamente antes de meterlo a la máquina.