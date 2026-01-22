Cómo destapar las cañerías de la cocina con dos ingredientes de casa
Cómo limpiar cañerías de cocina y eliminar la grasa acumulada con trucos caseros simples y efectivos.
Las obstrucciones en la cocina son un clásico de casa: grasa acumulada, restos de comida y malos olores que aparecen justo cuando menos lo esperás. Pero no hace falta correr al supermercado ni gastar de más: con dos ingredientes que seguro tenés en casa podés resolverlo rápido y sin dañar las cañerías.
Los dos aliados caseros infalibles
-
Bicarbonato de sodio: actúa como limpiador y neutraliza olores.
Vinagre blanco: potencia la reacción y ayuda a disolver la grasa.
Paso a paso para destapar la cañería
-
Retirá el agua acumulada en la pileta.
Verté ½ taza de bicarbonato directamente en el desagüe.
Sumá ½ taza de vinagre blanco y dejá que la mezcla efervescente trabaje.
Esperá entre 10 y 15 minutos.
Terminá con un enjuague de agua bien caliente para arrastrar los restos.
Ventajas del método de limpieza
-
Económico y accesible: se usan productos que ya están en la cocina.
Seguro para las cañerías: no daña los materiales como otros químicos.
Elimina olores y previene futuras obstrucciones si se aplica regularmente.
Precaución
No mezclar este truco de limpieza con productos químicos comerciales como soda cáustica. Si la obstrucción es muy grande, lo mejor es recurrir a un desatascador mecánico o llamar a un plomero.