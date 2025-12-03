Cómo crear un currículum que realmente destaque
Aprendé a armar un currículum claro, ordenado y eficaz, capaz de mostrar tus fortalezas y dejar una buena impresión desde el primer vistazo.
Crear un currículum que destaque no debería ser complicado. Lo primero que hay que tener claro es qué se quiere contar. Piensa en tu experiencia, en tus logros y en lo que sabes hacer mejor. Tu CV es una primera impresión, así que debe mostrar lo más importante de ti.
Antes de escribir, pregúntate: “¿Qué quiero que recuerden de mí cuando terminen de leerlo?”. El diseño también influye. Un currículum limpio, con espacios y buena organización, siempre funciona mejor que uno saturado. No necesitas colores llamativos ni gráficos excesivos. Basta con que sea fácil de leer. Usa un tipo de letra clara y estructura la información con títulos simples, como “Experiencia”, “Educación” y “Habilidades”. La claridad siempre suma puntos.
Cuando describas tu experiencia, enfócate en lo que lograste, no solo en lo que hiciste. En lugar de escribir tareas genéricas, intenta mostrar resultados. Por ejemplo, “mejoré la atención al cliente” dice menos que “reduje el tiempo de respuesta en un 30%”. Si no tienes cifras exactas, está bien, pero intenta ser concreto. Eso ayuda a que tu trabajo sea más memorable.
Las habilidades también son importantes. Incluye tanto las técnicas como las blandas. Las técnicas muestran lo que sabes hacer; las blandas muestran cómo trabajas. Ambas importan. Trata de elegir habilidades que realmente te representen y que sean útiles para el puesto al que aspiras. No hace falta poner una lista enorme: tres a cinco habilidades bien seleccionadas bastan.
Punto clave de tu currículum
Es importante adaptar el currículum a cada oportunidad. No se trata de cambiar todo, pero sí de ajustar lo necesario para que encaje con lo que pide la empresa. Esto puede ser destacar una experiencia, mover una sección más arriba o cambiar el orden de las habilidades. Un CV general puede pasar desapercibido, pero uno ajustado tiene más fuerza.
Por último, revisa el texto varias veces. Un error de ortografía o un dato mal escrito puede restar profesionalismo. Si puedes, pide a alguien más que lo lea. A veces otro ojo ve detalles que se nos escapan. Con una presentación clara, información relevante y un toque personal, tu currículum no solo contará quién eres, sino que también dejará una impresión positiva y duradera.