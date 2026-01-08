Comediantes desafían a Trump: qué dicen

El humor también confronta. En Estados Unidos, varios comediantes usan el escenario para cuestionar al poder. En sus monólogos, apuntan contra Donald Trump por decisiones recientes y por el contexto político. Las bromas mezclan sátira y crítica pública, y conectan con audiencias que siguen la actualidad a través del entretenimiento.

Comediantes que se las juegan Jimmy Kimmel volvió a referirse a Donald Trump durante su programa. El presentador cuestionó el foco del presidente tras la difusión de los archivos Epstein. Según su lectura, sus recientes acciones acciones buscan desviar la atención pública. Comparó la situación con una película satírica sobre distracción política. El mensaje apuntó al uso del poder en medio de un escándalo.

Embed - Jimmy Kimmel Viral Otro referente del formato, Stephen Colbert, abordó el mismo tema en su apertura. Su monólogo se centró en el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El conductor ironizó sobre la gravedad de los archivos difundidos. El chiste se volvió viral en pocas horas.

Colbert reforzó su crítica con imágenes y declaraciones del propio Trump. Habló de planes para ejercer control sobre Venezuela. El tono fue sarcástico y directo. La audiencia respondió con aplausos y difusión en plataformas digitales.