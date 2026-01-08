Comediantes desafían a Trump: qué dicen
La comedia nocturna vuelve a chocar con Donald Trump. Chistes, poder y polémica: Trump bajo la lupa del humor.
El humor también confronta. En Estados Unidos, varios comediantes usan el escenario para cuestionar al poder. En sus monólogos, apuntan contra Donald Trump por decisiones recientes y por el contexto político. Las bromas mezclan sátira y crítica pública, y conectan con audiencias que siguen la actualidad a través del entretenimiento.
Comediantes que se las juegan
Jimmy Kimmel volvió a referirse a Donald Trump durante su programa. El presentador cuestionó el foco del presidente tras la difusión de los archivos Epstein. Según su lectura, sus recientes acciones acciones buscan desviar la atención pública. Comparó la situación con una película satírica sobre distracción política. El mensaje apuntó al uso del poder en medio de un escándalo.
Otro referente del formato, Stephen Colbert, abordó el mismo tema en su apertura. Su monólogo se centró en el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El conductor ironizó sobre la gravedad de los archivos difundidos. El chiste se volvió viral en pocas horas.
Colbert reforzó su crítica con imágenes y declaraciones del propio Trump. Habló de planes para ejercer control sobre Venezuela. El tono fue sarcástico y directo. La audiencia respondió con aplausos y difusión en plataformas digitales.
Estos espacios de comedia ocupan un lugar influyente en la conversación pública. No se limitan al entretenimiento ligero. Funcionan como canales de opinión. Muchos espectadores se informan a través de estos programas. La sátira política tiene tradición en la televisión estadounidense. Late shows y monólogos han cuestionado a presidentes de distintos partidos. El formato permite decir lo que otros medios evitan. El humor actúa como filtro crítico.