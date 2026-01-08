Basada en hechos reales: la película intensa que sumó Netflix a su catálogo

Netflix sumó a su catálogo la película Oppenheimer, el drama histórico basado en hechos reales que conquistó el cine.

Oppenheimer ya está disponible en Netflix y se convirtió en uno de los estrenos más esperados del verano.

Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las películas más intensas y aclamadas de los últimos años: Oppenheimer. Dirigida por Christopher Nolan y estrenada en 2023, la cinta reconstruye la vida del físico J. Robert Oppenheimer, conocido como el “padre de la bomba atómica” y su papel clave en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial.

Ciencia y dilemas morales La película muestra cómo un enigmático físico se debate entre los avances científicos y los horrores de la guerra, mientras su equipo intenta crear la primera bomba atómica. Más allá del relato histórico, Oppenheimer expone los dilemas éticos de la ciencia y el peso de las decisiones que marcaron el rumbo del siglo XX.

Un elenco de lujo El film cuenta con un reparto estelar encabezado por Cillian Murphy, acompañado por Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Gary Oldman y Rami Malek. La interpretación de Murphy fue ampliamente reconocida por la crítica, consolidando a Oppenheimer como una de las películas más destacadas del año.

Mira el trailer de la película Embed - Oppenheimer - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - Hd Una experiencia intensa Catalogada como drama histórico basado en hechos reales, la película se caracteriza por su impacto visual y narrativo. Es compleja, agridulce y de gran carga política, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica que trasciende el entretenimiento para invitar a la reflexión.