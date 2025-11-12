Color, sabor y frescura: la receta de este postre de gelatina con frutas más linda del verano
Un postre fresco, colorido y fácil. Esta receta de gelatina con frutas es ideal para los días de calor o para cerrar una comida con algo liviano.
La gelatina con frutas dentro es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Refrescante, colorido y liviano, es ideal para el verano o para cerrar una comida con algo dulce pero ligero. Además, se prepara con pocos ingredientes y es perfecta para grandes y chicos. Una receta práctica, económica y muy vistosa.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes para una gelatina perfecta
2 sobres de gelatina del sabor que más te guste (frutilla, durazno o ananá).
3 tazas de agua caliente.
2 tazas de agua fría.
1 taza de frutas frescas en cubos (durazno, frutilla, manzana, pera, uva, kiwi).
Rocío vegetal o aceite neutro (para engrasar el molde).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Disolvé los sobres de gelatina en el agua caliente y mezclá bien hasta que no queden grumos.
2. Agregá el agua fría y revolvé para integrar.
3. Engrasá ligeramente un molde o varios individuales con rocío vegetal.
4. Verté una capa de gelatina en el molde y llevá a la heladera unos 20 minutos, hasta que comience a tomar cuerpo.
5. Agregá las frutas cortadas y cubrilas con más gelatina líquida.
6.Llevá a enfriar nuevamente durante al menos 3 horas o hasta que esté bien firme.
7. Desmoldá pasando un cuchillo por los bordes o sumergiendo el molde en agua tibia unos segundos.
Este postre se conserva en la heladera hasta 3 días. Aunque parece moderno, esta receta fue furor en los años ‘80 y ‘90 en la Argentina, especialmente en cumpleaños y meriendas de verano. Hoy vuelve con fuerza por su simpleza y su presentación colorida. ¡Y listo!.