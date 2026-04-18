Chau al óxido: cómo limpiar el disco para que dure toda la vida

Mantené tu disco de cocina como nuevo con este método infalible. Pasos simples para eliminar la suciedad, evitar el óxido y asegurar su durabilidad.

Limpiar el disco correctamente asegura que el material no se oxide y esté listo para la próxima juntada. Foto: Gemini IA

El disco es una herramienta de cocina muy usada en reuniones familiares y de amigos, pero su mantenimiento puede generar dudas. Una buena limpieza es clave no solo por la higiene, sino para asegurar su durabilidad por años.

Al ser un material que se oxida con facilidad si se deja a la intemperie o con restos de humedad, seguir una rutina de curado y limpieza es fundamental. Si querés que brille y esté listo para la próxima cocción, tomá nota de estos pasos infalibles.

El proceso de limpieza paso a paso Para que la limpieza sea efectiva y no te tome horas, lo ideal es hacerlo mientras el disco todavía conserva algo de temperatura o apenas terminás de usarlo.