Cáscaras de naranja y vinagre: el desengrasante natural que despide a los limpiadores del supermercado

La solución natural para limpiar la cocina, el baño y el piso. Se puede hacer en casa y tiene pocos ingredientes.

Cada vez más personas buscan soluciones naturales y económicas para limpiar cada rincón del hogar. En varias ocasiones, se ha demostrado que los productos industriales que encontramos entre las góndolas del supermercado contienen químicos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y por eso, las alternativas naturales están ganando popularidad.

Una de las soluciones más recomendadas por los amantes de la limpieza es la mezcla de cáscaras de naranja y vinagre blanco en un rociador. El secreto de este truco reside en los ácidos de ambos ingredientes que desengrasan, desinfectan, aromatizan y dejan brillo en cada rincón.

La naranja tiene limonelo, un solvente natural que ayuda a limpiar y desinfectar. Esta es una de las combinaciones más baratas porque el vinagre blanco de alcohol es uno de los productos de limpieza más económicos y la cáscara de naranja es un desecho que queda cuando ya comiste la naranja. En comparación con un envase de un producto industrial, esta fórmula casera cuesta un 80% menos.

¿Cómo combinar la naranja y el vinagre? Llena un frasco de vidrio con cáscaras de naranja cortada en pequeños trozos. Intentá sacar todo lo blanco.

Cubrí todas las cáscaras con vinagre blanco

Dejá reposar la mezcla en un lugar oscuro por 15 días.

Coloca el líquido en un atomizador y diluido con agua. Llená la mitad del rociador con la mezcla y la otra mitad con agua. Esta solución natural se puede usar todos los días y no necesitás usar guantes ni ventilar la casa. Pero se recomienda utilizarla dentro de las 4 o 6 semanas porque el agua puede favorecer la aparición de bacterias.