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Netflix: thriller psicológico de 8 capítulos ideal para maratonear

Netflix sorprende con un thriller psicológico de ocho capítulos que mezcla crimen, secretos y obsesión, ideal para una maratón en el sillón.

Cynthia Garrido

NETFLIX. La bestia en mí

NETFLIX. La bestia en mí

Netflix sigue ampliando su catálogo de miniseries con propuestas que mezclan suspenso, drama y crimen. Dentro de su extensa grilla está La bestia en mí ( The Beast in Me), una producción estadounidense que se suma a las historias intensas y psicológicas que se destacan en la plataforma.

La miniserie fue creada por Gabe Rotter y se estrenó en Netflix el 13 de noviembre de 2025. Tiene un total de 8 episodios y se enmarca dentro del género de suspenso psicológico y crimen.

La historia sigue a Aggie Wiggs, una escritora que atraviesa un momento difícil tras una pérdida personal. Su vida cambia cuando conoce a su vecino, Nile Jarvis, un empresario inmobiliario con un pasado oscuro y sospechas de haber asesinado a su esposa. A partir de ese vínculo, la protagonista comienza a investigar y se ve envuelta en una trama de secretos, obsesión y peligro.

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NETFLIX. La bestia en mí

En el reparto principal se destacan Claire Danes como Aggie Wiggs y Matthew Rhys como Nile Jarvis. También participan Brittany Snow como Nina Jarvis y Natalie Morales en el papel de Shelley Morris. El elenco se completa con actores como Jonathan Banks y David Lyons.

Es una miniserie pensada para quienes disfrutan de historias de misterio. Mantiene al espectador atento hasta el final y es ideal para maratonear. ¡Prepara el pochoclo, acuéstate en el sillón y enciende el televisor!

Mira el tráiler de la miniserie de Netflix

Embed - La Bestia En Mí Tráiler Oficial Netflix

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