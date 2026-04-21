Netflix: thriller psicológico de 8 capítulos ideal para maratonear

Netflix sigue ampliando su catálogo de miniseries con propuestas que mezclan suspenso, drama y crimen. Dentro de su extensa grilla está La bestia en mí ( The Beast in Me), una producción estadounidense que se suma a las historias intensas y psicológicas que se destacan en la plataforma.

La miniserie fue creada por Gabe Rotter y se estrenó en Netflix el 13 de noviembre de 2025. Tiene un total de 8 episodios y se enmarca dentro del género de suspenso psicológico y crimen.

La historia sigue a Aggie Wiggs, una escritora que atraviesa un momento difícil tras una pérdida personal. Su vida cambia cuando conoce a su vecino, Nile Jarvis, un empresario inmobiliario con un pasado oscuro y sospechas de haber asesinado a su esposa. A partir de ese vínculo, la protagonista comienza a investigar y se ve envuelta en una trama de secretos, obsesión y peligro.

En el reparto principal se destacan Claire Danes como Aggie Wiggs y Matthew Rhys como Nile Jarvis. También participan Brittany Snow como Nina Jarvis y Natalie Morales en el papel de Shelley Morris. El elenco se completa con actores como Jonathan Banks y David Lyons.

Es una miniserie pensada para quienes disfrutan de historias de misterio. Mantiene al espectador atento hasta el final y es ideal para maratonear. ¡Prepara el pochoclo, acuéstate en el sillón y enciende el televisor!

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