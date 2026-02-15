Caminar en casa: 4 ejercicios para perder peso y sin cinta de correr

Te recomendamos una rutina para mantenerte activo y sin materiales que es apta para principiantes.

La rutina que es sencilla y se hace en casa.

Caminar en casa puede parecer absurdo, pero es una actividad que quema calorías y no necesita ni un centavo. Cuando pensamos en ponernos en forma, imaginamos que necesitamos largas rutinas en el gimnasio o caminar durante más de una hora por día. Sin embargo, esto no es necesario.

Caminar en casa es una opción práctica y versátil para mantenerse en forma, sobre todo para quienes no tienen tiempo o ganas de entrenar. La clave del éxito reside en ser constante y apartar al menos 30 por día para realizar esta pequeña rutina.

Caminar después de comer y sus beneficios para la salud metabólica. Foto: Shutterstock Caminar después de comer tiene beneficios para la salud metabólica. Shutterstock Los ejercicios que no pueden faltar en tu día a día Caminar con las rodillas elevadas. Este ejercicio consiste en elevar las rodillas hasta la altura de las caderas y alternando las piernas. Primero mantené un ritmo moderado durante un minuto y después aumentá gradualmente la intensidad durante los próximos 3 minutos.

Luego caminá recorridos más cortos pero cada cierta cantidad de paso hacé una sentadilla. Por ejemplo, cada 5 o 10 pasos, hacé una sentadilla profunda, intentando mantener un postura correcta al caminar.

¿Por qué deberías caminar todos los días, según Harvard? Foto: Archivo Podés caminar en el lugar mientras ves una película. Archivo. A continuación, hacé cambios de dirección. Después de 5 pasos, girá 180° y continuá en la dirección opuesta, alternando con algunas rotaciones de 90°. Mantené este circuito durante 10 minutos para tonificar pero también para estimular el equilibrio y la coordinación.