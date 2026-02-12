El ejercicio de fuerza que protege a los mayores de 50 años

El movimiento diario que ayuda a envejecer con más fuerza. Mayores de 60: el ejercicio que más beneficios aporta.

La fuerza importa. Vivir más años ya no sorprende, pero hacerlo con autonomía sí. A partir de los 60, el cuerpo cambia y el músculo se pierde con rapidez si no se trabaja. Por eso, especialistas en actividad física destacan un ejercicio que ayuda a mantener huesos fuertes, equilibrio y capacidad para moverse sin dolor.

El ejercicio de fuerza para adultos mayores La pérdida de masa muscular avanza con la edad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, después de los 50 años se pierde entre 1 y 2 % de músculo por año. Esa caída impacta en la fuerza, la postura y la estabilidad. También eleva el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones graves en adultos mayores.

Frente a este escenario, el entrenamiento de fuerza es el mejor. No se trata de levantar grandes pesos ni de rutinas largas. Estudios citados por la revista Parade muestran que ejercicios funcionales, hechos con regularidad, generan mejoras reales en pocas semanas. Entre ellos, la sentadilla destaca por su alcance y facilidad.

adulto mayor 2 La sentadilla trabaja cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Son los grupos musculares más grandes del cuerpo. Fortalecerlos ayuda a caminar mejor, subir escaleras y levantarse de una silla sin ayuda.

El impacto va más allá del músculo. Al cargar peso sobre las piernas, los huesos reciben estímulo y mantienen su densidad. Eso reduce el riesgo de osteoporosis. Además, al exigir coordinación y control, mejora el equilibrio y baja la probabilidad de caídas en el hogar.