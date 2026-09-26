Budín de chocolate con almendras caramelizadas: una receta irresistible para la merienda
Un budín húmedo y chocolatoso con almendras caramelizadas, ideal para acompañar el mate y disfrutar de una merienda casera llena de sabor.
Preparar un budín casero es una de esas opciones que nunca fallan cuando llega la hora de la merienda. En esta oportunidad, la combinación de chocolate y almendras caramelizadas transforma una preparación sencilla en un bocado irresistible. Si buscás más ideas para preparar en casa, podés descubrir distintas recetas de MDZ.
La clave está en conseguir una miga húmeda y esponjosa, mientras que las almendras aportan ese toque crocante y dulce que hace la diferencia. Es una preparación perfecta para compartir con unos mates, un café o simplemente disfrutar algo casero. También podés probar este budín de banana, avena y chips de chocolate, una alternativa fácil y muy tentadora. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de harina 0000
- 120 g de azúcar
- 40 g de cacao amargo
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 10 g de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 100 g de almendras
- 80 g de azúcar para caramelizar las almendras
- 2 cucharadas de agua
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una budinera enmantecada y enharinada. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
- Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Luego, agregá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal previamente tamizados. Mezclá suavemente hasta integrar.
- Para preparar las almendras caramelizadas, colocá el azúcar y el agua en una sartén y cociná hasta formar un caramelo. Agregá las almendras, mezclá para cubrirlas y dejalas enfriar.
- Incorporá parte de las almendras caramelizadas a la masa y reservá algunas para la decoración. Volcá la preparación en la budinera.
- Llevá al horno durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco.
- Retirá del horno, dejá enfriar antes de desmoldar y decorá con las almendras caramelizadas restantes.