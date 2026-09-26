Budín de chocolate con almendras caramelizadas: una receta irresistible para la merienda

Pasos

Precalentá el horno a 180 °C y prepará una budinera enmantecada y enharinada. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.

Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Luego, agregá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal previamente tamizados. Mezclá suavemente hasta integrar.

Para preparar las almendras caramelizadas, colocá el azúcar y el agua en una sartén y cociná hasta formar un caramelo. Agregá las almendras, mezclá para cubrirlas y dejalas enfriar.

Incorporá parte de las almendras caramelizadas a la masa y reservá algunas para la decoración. Volcá la preparación en la budinera.

Llevá al horno durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco.