El truco del peine de plástico para disimular las canas en casa sin teñir todo el pelo

Un error común es que ante la aparición de canas, muchos se tiñen el pelo por completo para mantener el color uniforme. Sin embargo, los peluqueros advierten que teñir el pelo de un solo color no es la mejor opción, ya que existen otras alternativas para integrar el cabello y mantener el resultado por más tiempo.

Los expertos desalientan el uso constante de la tintura porque debilita el cabello gracias a la cantidad de amoníacos y componentes químicos que provocan calvicie a futuro.

Para tener una camuflaje perfecto de la cana tenés que probar el grey blending , una técnica de coloración capilar para integrar y difuminar las canas con el resto del cabello. En este caso, se realizan mechas en tonos ceniza, plata o beige para fundir el cabello blanco con la base natural.

Esta técnica evita el corte abrupto de color cuando el pelo crece, logrando una transición suave y progresiva que elimina la necesidad de retocar el tinte cada dos semanas . Además, las mechas aportan dimensión y luminosidad al rostro, resaltando los rasgos.

El secreto consiste en usar un tinte semipermanente que sea 1 o 2 tonos más claro que tu color de base natural. Si tu base es un castaño oscuro, elegí un tono ceniza o neutro en nivel 5 o 6. Los reflejos ceniza o sutilmente perlados neutralizan los tonos naranjas. También hay que comprar un activador o peróxido de 6 o 10 volúmenes.

Antes de la aplicación debés desenredar el pelo seco y separarlo en cuatro secciones principales. Después, aplicá la mezcla con brocha directamente en las zonas donde se acumulan más canas. Los mechones deben estar empapados para que las canas tomen el color de la tintura.

En lugar de pintar todo el pelo, aplicá un poco de tinte en un peine de dientes anchos y pasalo suavemente desde las raíces hacia los medios. Eso creará reflejos que se integrarán mejor con las canas.

La tintura debe actuar durante 20 o 25 minutos para luego enjuagar con agua tibia hasta que salga transparente. Podés lavar con champú protector de color para potenciar el resultado y mantenerlo durante más tiempo.