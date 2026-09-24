Cuánto cuesta renovarse antes del verano: la cuenta de gimnasio, pelo y estética

Con los primeros días cálidos aparece un ritual que se repite cada año. Se retoma el gimnasio, se revisa el placard, aumentan las visitas a la peluquería y regresan algunos cuidados personales que durante el invierno habían quedado postergados. Es lo que popularmente suele llamarse entrar en “modo verano” . No existe una lista obligatoria ni necesariamente implica cambiar el cuerpo. Se trata, más bien, de un comportamiento estacional: la primavera modifica rutinas y también algunas decisiones de gasto.

Un relevamiento de precios realizado por MDZ en Mendoza muestra que combinar actividad física, indumentaria y algunos cuidados personales puede llevar la cuenta a cerca de $300.000, incluso eligiendo alternativas de precios intermedios.

El gimnasio suele ser uno de los primeros gastos que reaparecen con la primavera. En Mendoza, una cuota mensual puede comenzar alrededor de los $60.000 , aunque los valores varían de acuerdo con las instalaciones, la cantidad de actividades y los servicios incluidos. También existen promociones para quienes pagan varios meses juntos. Algunas propuestas permiten contratar tres meses por unos $120.000, mientras que determinados establecimientos aplican descuentos según el medio de pago.

Septiembre es el mes en el que muchos apuestan por el gimnasio. Foto: Canva

El fenómeno también aparece a nivel nacional. En su informe Gasto Primavera 2026 , la consultora Focus Market detectó un incremento de la demanda de gimnasios con la llegada de los días más cálidos y calculó un aumento interanual promedio del 50% en este rubro.

Retomar la actividad también puede traer otro gasto: la ropa. Sin recurrir a primeras marcas, una remera deportiva puede encontrarse desde aproximadamente $15.000 , mientras que una calza parte de unos $20.000 . Así, comprar solamente esas dos prendas en Mendoza representa una inversión inicial cercana a los $35.000.

Focus Market, en cambio, calculó que un conjunto compuesto por zapatillas de running, remera y calza o short de primeras marcas puede alcanzar los $329.170.

Pelo, uñas y pestañas: los otros gastos camino al verano

La peluquería también suele recibir más consultas cuando comienza la nueva estación. Un corte de pelo puede partir de los $50.000, mientras que un servicio más completo que incluya corte, coloración y nutrición puede llegar hasta los $250.000 en establecimientos de mayor valor.

En uñas, los precios dependen de la técnica elegida. Una manicura semipermanente ronda los $19.000, mientras que servicios como capping o soft gel pueden ubicarse entre los $22.000 y $27.000, aproximadamente. Las extensiones de pestañas, por su parte, parten de unos $24.000, y el precio aumenta según la técnica y el volumen.

Depilación y tratamientos para la piel

Con temperaturas más altas también aumenta el interés por la depilación definitiva. Los valores cambian considerablemente según las zonas seleccionadas. Una sesión para sectores pequeños puede comenzar alrededor de los $6.000, mientras que las combinaciones de varias zonas pueden superar los $20.000 y una sesión de cuerpo completo rondar los $40.000.

Los tratamientos faciales presentan una amplitud todavía mayor. Entre las propuestas relevadas durante septiembre, algunos procedimientos destinados a hidratación, luminosidad o regeneración de la piel parten de alrededor de $89.000 y pueden superar los $130.000, dependiendo de la técnica empleada.

¿Cuánto puede costar entrar en “modo verano”?

La cuenta permite dimensionar el fenómeno. Si una persona suma estos gastos, el desembolso ronda los $300.000:

Un mes de gimnasio: $60.000

Una remera y una calza: $35.000

Un corte de pelo: $50.000

Un servicio de uñas: aproximadamente $20.000

Extensiones de pestañas: unos $24.000

Una sesión de depilación: $22.000

Un tratamiento facial: desde $89.000

No significa que todos esos gastos deban hacerse juntos ni que formen parte de una rutina necesaria. La cifra funciona como una fotografía de algo que ocurre cada septiembre: con la primavera cambian los hábitos y también aparecen consumos que habían quedado en pausa.

El llamado “modo verano”, más que una transformación repentina, termina siendo una suma de pequeñas decisiones. Y este año, cuando se las pone todas sobre la mesa, la cuenta puede sorprender.