Aerolíneas Argentinas confirmó nuevos vuelos a un destino muy visitado en el verano

Aerolíneas Argentinas ha programado unos 42 vuelos semanales hacia el vecino país de Uruguay previstos para reforzar las conexiones teniendo en cuenta el verano 2027. La conectividad aérea saldrá desde Buenos Aires ya que los pasajeros buscan con mucho interés ir hasta las ciudades uruguayas para vacacionar.

La compañía tendrá 28 vuelos por semana entre Buenos Aires y Punta del Este , mientras que otras 14 frecuencias semanales conectarán la capital argentina con Montevideo.

Además, la operación regional de Aerolíneas Argentinas crecerá un 16 % durante la próxima temporada, de acuerdo con la información difundida durante la presentación de la propuesta turística uruguaya en Buenos Aires.

Entre los destinos destacados aparecen Montevideo, Punta del Este, Colonia y Canelones, además de otros puntos del territorio uruguayo que buscan captar visitantes durante todo el año.

La oferta incluye playas, naturaleza, gastronomía, enoturismo, bienestar, turismo rural, patrimonio y compras, junto con una amplia agenda cultural y deportiva.

También se busca poner en valor la infraestructura disponible para turismo corporativo, congresos, convenciones y viajes de incentivo.

La importancia del mercado argentino queda reflejada en las cifras del primer semestre de 2026: Uruguay recibió aproximadamente 1.200.000 visitantes residentes en Argentina.

Los argentinos representaron el 66 % del turismo receptivo total registrado por Uruguay durante esos seis meses y generaron ingresos cercanos a los USD 719 millones. Además, los viajeros argentinos tuvieron una estadía promedio de 6,7 días, con un gasto cercano a USD 599 por persona y un desembolso diario de aproximadamente USD 90.