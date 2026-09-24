Berenjenas asadas rellenas de mozzarella y jamón, tus nuevas favoritas para la cena
Berenjenas asadas rellenas de mozzarella y jamón: una receta fácil, abundante y gratinada, ideal para una cena casera.
Las berenjenas asadas rellenas de mozzarella y jamón son una de las recetas más simples para transformar unas verduras en un plato abundante, sabroso y gratinado. La berenjena queda tierna al horno y combina a la perfección con el queso fundido y el jamón.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, son ideales para una cena rápida o un almuerzo liviano. En la cocina, se pueden servir solas o acompañadas de una ensalada fresca.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 g de mozzarella
- 150 g de jamón cocido
- 150 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 g de queso rallado
- Sal y pimienta y orégano, cantidad necesaria
Pasos
- Lavar las berenjenas, cortarlas al medio a lo largo y realizar cortes superficiales en la pulpa. Rociar con aceite de oliva, salpimentar y hornear a 200 °C durante 25 minutos, hasta que estén tiernas.
- Retirar las berenjenas del horno y dejar entibiar unos minutos. Con una cuchara, retirar parte de la pulpa, cuidando de no romper la cáscara.
- Picar la pulpa y mezclarla con el tomate triturado, el jamón cocido cortado en trozos y parte de la mozzarella. Condimentar con orégano y pimienta.
- Rellenar las cáscaras de berenjena con la preparación y cubrir con el resto de la mozzarella y el queso rallado.
- Llevar nuevamente al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y gratinado. Servir bien calientes.