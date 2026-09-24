Berenjenas asadas rellenas de mozzarella y jamón, tus nuevas favoritas para la cena

Pasos

Lavar las berenjenas, cortarlas al medio a lo largo y realizar cortes superficiales en la pulpa. Rociar con aceite de oliva, salpimentar y hornear a 200 °C durante 25 minutos, hasta que estén tiernas.

Retirar las berenjenas del horno y dejar entibiar unos minutos. Con una cuchara, retirar parte de la pulpa, cuidando de no romper la cáscara.

Picar la pulpa y mezclarla con el tomate triturado, el jamón cocido cortado en trozos y parte de la mozzarella. Condimentar con orégano y pimienta.

Rellenar las cáscaras de berenjena con la preparación y cubrir con el resto de la mozzarella y el queso rallado.