Así se hace flan con caramelo de naranja ¡sin azúcar! 100% cremoso y exquisito
Flan casero con caramelo de naranja sin azúcar: un postre cremoso, suave y aromático para disfrutar sin complicaciones.
El flan con caramelo de naranja sin azúcar es una de las recetas ideales para disfrutar un postre clásico con un toque cítrico y diferente. La naranja aporta aroma y sabor, mientras que el flan conserva esa textura suave y cremosa que lo caracteriza.
Es una preparación sencilla, perfecta para servir fría después de una comida. En la cocina, el secreto está en preparar un caramelo de naranja sin azúcar agregada, aprovechando la concentración natural de sus jugos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora, más 3 horas de frío
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 3 huevos
- 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 ml de jugo de naranja
Pasos
- Colocar el jugo de naranja en una sartén y cocinar a fuego medio hasta que reduzca y se concentre. Continuar la cocción hasta obtener una textura ligeramente espesa.
- Distribuir la reducción de naranja en la base de una flanera o molde y dejar enfriar unos minutos.
- Batir suavemente los huevos con el edulcorante, evitando incorporar demasiado aire. Agregar la leche, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.
- Verter la preparación sobre la base de naranja y colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente. Cocinar a baño María en horno precalentado a 160 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que el centro esté firme.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Desmoldar pasando un cuchillo por los bordes y servir bien frío.