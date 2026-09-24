Cómo hacer un abono casero para que tus plantas florezcan esta primavera

Las cáscaras de banana, el huevo y los restos de café son los abonos perfectos para aportar potasio, calcio y nitrógeno a la tierra sin gastar de más.

La primavera es la temporada ideal para llenar el jardín de color y perfume con caléndulas, margaritas, petunias, tulipanes y jacintos. Aunque estas especies suelen ser muy resistentes durante esta época del año, la gran mayoría necesita un impulso extra de nutrientes para alcanzar su potencial y un simple abono preparado en casa puede marcar la gran diferencia.

El poder del potasio: las cáscaras de banana Según los especialistas en jardinería, para que una planta produzca flores grandes y duraderas necesita una buena dosis de potasio. Este nutriente esencial es el encargado de mejorar la circulación de agua y azúcares dentro de los tejidos vegetales. En este sentido, las cáscaras de banana se convierten en el ingrediente estrella.

El procedimiento para aprovecharlas es muy simple: hay que hervir las cáscaras en agua, dejar enfriar la preparación y utilizar ese "té" para regar la base de las plantas una vez cada dos semanas. De esta manera, reciben un refuerzo inmediato y el sustrato se enriquece de forma progresiva. Si la infusión queda demasiado oscura o concentrada, basta con diluirla en un poco más de agua limpia al momento del riego.

El potasio estimula la producción de flores. Foto: Shutterstock Huevo y café: aliados fundamentales para el sustrato Además del potasio, las raíces necesitan fortaleza estructural. Las cáscaras de huevo son una fuente excelente de calcio, un mineral clave que previene la aparición de hojas amarillentas y, al integrarse a la tierra, mejora notablemente la aireación del sustrato. Su aplicación consiste simplemente en dejarlas secar, molerlas hasta obtener un polvo muy fino y esparcirlas de manera uniforme en la base de cada planta.