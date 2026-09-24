¿Qué cocinar hoy? Estos zapallitos revueltos te salvan el almuerzo

Pasos

Prepará los zapallitos: lavalos y cortalos en cubitos pequeños. No hace falta pelarlos.

Cociná la cebolla: picá la cebolla y salteala en una sartén con el aceite hasta que esté transparente.

Sumá los zapallitos: incorporá los zapallitos y cociná a fuego medio-alto durante 10 a 12 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén tiernos y hayan perdido buena parte de su líquido.

El gran secreto de esta receta: si los zapallitos largaron mucha agua, dejá la sartén destapada durante unos minutos más para que se evapore. Esto evita que el revuelto quede aguado.

Agregá los huevos: batí ligeramente los huevos con sal, pimienta y orégano. Volcalos sobre los zapallitos y mezclá suavemente.

Cociná el revuelto: bajá el fuego y revolvé hasta que el huevo esté cocido pero todavía cremoso. Si querés, agregá el queso rallado en este momento.