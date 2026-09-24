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¿Qué cocinar hoy? Estos zapallitos revueltos te salvan el almuerzo

La versatilidad de los zapallitos en la cocina permite crear platos económicos y sabrosos como este revuelto, ideal para almuerzos o cenas livianas.

Candela Spann

El secreto para preparar unos zapallitos revueltos y que no queden aguados

El secreto para preparar unos zapallitos revueltos y que no queden aguados

Imagen creada por IA - MDZ

Los zapallitos revueltos son una de esas recetas que resuelven una comida en pocos minutos y con ingredientes simples. Los zapallitos tiernos se combinan con cebolla y huevo para lograr un plato cremoso, sabroso y liviano, perfecto para un almuerzo o una cena rápida. ¡Manos a la obra!

En la cocina cotidiana, los zapallitos son un ingrediente tan versátil como económico, perfecto para resolver comidas sin demasiadas vueltas. Este revuelto también permite jugar con diferentes sabores y aprovechar lo que haya en la heladera, sumando queso, cebolla de verdeo o hierbas frescas para darle un toque personal sin perder su esencia casera.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Facil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 4 zapallitos redondos o zucchini 4 zapallitos redondos o zucchini
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 4 huevos 4 huevos
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • ½ cucharadita de orégano ½ cucharadita de orégano
  • 50 gr de queso rallado, opcional 50 gr de queso rallado, opcional
Pasos
  • Prepará los zapallitos: lavalos y cortalos en cubitos pequeños. No hace falta pelarlos.
  • Cociná la cebolla: picá la cebolla y salteala en una sartén con el aceite hasta que esté transparente.
  • Sumá los zapallitos: incorporá los zapallitos y cociná a fuego medio-alto durante 10 a 12 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén tiernos y hayan perdido buena parte de su líquido.
  • El gran secreto de esta receta: si los zapallitos largaron mucha agua, dejá la sartén destapada durante unos minutos más para que se evapore. Esto evita que el revuelto quede aguado.
  • Agregá los huevos: batí ligeramente los huevos con sal, pimienta y orégano. Volcalos sobre los zapallitos y mezclá suavemente.
  • Cociná el revuelto: bajá el fuego y revolvé hasta que el huevo esté cocido pero todavía cremoso. Si querés, agregá el queso rallado en este momento.
  • Serví: retiralo del fuego y servilo inmediatamente.

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