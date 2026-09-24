¿Qué cocinar hoy? Estos zapallitos revueltos te salvan el almuerzo
La versatilidad de los zapallitos en la cocina permite crear platos económicos y sabrosos como este revuelto, ideal para almuerzos o cenas livianas.
Los zapallitos revueltos son una de esas recetas que resuelven una comida en pocos minutos y con ingredientes simples. Los zapallitos tiernos se combinan con cebolla y huevo para lograr un plato cremoso, sabroso y liviano, perfecto para un almuerzo o una cena rápida. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, los zapallitos son un ingrediente tan versátil como económico, perfecto para resolver comidas sin demasiadas vueltas. Este revuelto también permite jugar con diferentes sabores y aprovechar lo que haya en la heladera, sumando queso, cebolla de verdeo o hierbas frescas para darle un toque personal sin perder su esencia casera.
FICHA
Ingredientes
- 4 zapallitos redondos o zucchini
- 1 cebolla
- 4 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- ½ cucharadita de orégano
- 50 gr de queso rallado, opcional
- Prepará los zapallitos: lavalos y cortalos en cubitos pequeños. No hace falta pelarlos.
- Cociná la cebolla: picá la cebolla y salteala en una sartén con el aceite hasta que esté transparente.
- Sumá los zapallitos: incorporá los zapallitos y cociná a fuego medio-alto durante 10 a 12 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén tiernos y hayan perdido buena parte de su líquido.
- El gran secreto de esta receta: si los zapallitos largaron mucha agua, dejá la sartén destapada durante unos minutos más para que se evapore. Esto evita que el revuelto quede aguado.
- Agregá los huevos: batí ligeramente los huevos con sal, pimienta y orégano. Volcalos sobre los zapallitos y mezclá suavemente.
- Cociná el revuelto: bajá el fuego y revolvé hasta que el huevo esté cocido pero todavía cremoso. Si querés, agregá el queso rallado en este momento.
- Serví: retiralo del fuego y servilo inmediatamente.