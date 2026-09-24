Nuevo DNI con chip: dónde se solicita y quiénes deben renovarlo en octubre

El nuevo DNI electrónico ya genera consultas: el Renaper aclara si hay que cambiarlo en octubre, quiénes deben renovarlo y dónde se hace el trámite en el país.

Con octubre cerca, la aparición del DNI electrónico puede llevar a más de uno a revisar la fecha impresa en su tarjeta o a buscar un turno. La duda es comprensible: ¿el nuevo formato obliga a reemplazar el documento? La respuesta oficial permite despejarla antes de iniciar cualquier trámite.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) señala expresamente que el cambio de formato es voluntario y que los documentos actuales continúan siendo válidos. No informa una renovación general obligatoria para octubre de 2026. Por eso, tener una tarjeta sin chip no es, por sí solo, motivo para cambiarla. Lo que conviene comprobar es si el ejemplar que se usa sigue vigente y si corresponde actualizarlo por edad o reemplazarlo por alguna circunstancia personal.

Quiénes sí tienen que actualizar o renovar el DNI Hay dos actualizaciones obligatorias vinculadas con la edad. La primera se realiza entre los 5 y los 8 años: incorpora una nueva foto, la firma y las huellas del menor. La segunda corresponde al cumplir 14 años y permite, además, su incorporación al padrón electoral. Estas obligaciones siguen existiendo con independencia del diseño de la tarjeta. Si un chico está en alguna de esas etapas, la familia debe gestionar la actualización aunque el documento que tiene esté bien conservado.

También hay que solicitar un nuevo ejemplar cuando el DNI se venció, se perdió, fue robado o sufrió deterioro. El trámite corresponde asimismo si cambió el domicilio. Para los mayores de 14 años, la vigencia indicada por Renaper es de 15 años; en los menores, el documento vale hasta la actualización por edad que corresponda. Antes de sacar turno, alcanza con mirar la fecha de vencimiento de la tarjeta y comprobar que sus datos estén al día. La llegada del DNI electrónico no adelanta esa fecha.

Dónde se hace el trámite y qué hay que llevar Quienes necesiten renovar el documento pueden acudir al Registro Civil de su jurisdicción o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper mediante Mi Argentina. La modalidad de atención del Registro Civil debe consultarse en cada sede. Si la persona conserva su DNI, conviene llevarlo; para la actualización de 5 a 8 años, el menor debe asistir acompañado por su madre, padre o representante legal, que también debe presentar su documento.