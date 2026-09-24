Jardín: 3 rormas caseras para multiplicar el romero en tierra

Un video muestra formas de multiplicar el romero en tierra con materiales caseros; la humedad, el drenaje y el momento del trasplante son claves.

Una rama cortada de un romero puede dar origen a otra planta. La idea resulta tentadora para quienes ya tienen esta aromática en una maceta o en el jardín, pero el esqueje necesita cuidados antes de poder crecer por su cuenta. La humedad del sustrato es uno de los puntos decisivos: si se seca o queda empapado, el intento puede fallar.

En un video publicado por MiradasBiologicas, el creador presenta tres formas caseras de multiplicar romero directamente en tierra, con ramas de la planta y recipientes reutilizados. La propuesta sigue el proceso desde la preparación de los esquejes hasta el trasplante. Más allá del recipiente elegido, todas las variantes plantean el mismo desafío: conservar la humedad que necesita una rama sin raíces y, al mismo tiempo, permitir que el exceso de agua salga.

Cómo preparar una rama de romero para plantarla La Royal Horticultural Society (RHS) incluye al romero entre las plantas que pueden reproducirse mediante esquejes. Recomienda elegir brotes sanos, de crecimiento reciente, con la base firme y la punta todavía flexible. Para el método básico, indica cortar una porción de entre 10 y 15 centímetros justo por debajo de un nudo, el punto del tallo donde nacen las hojas. Después se retiran las hojas inferiores para que la parte enterrada quede despejada. Una herramienta limpia ayuda a hacer un corte preciso.

3 formas caseras para multiplicar el romero en tierra MiradasBiologicas La rama debe pasar al sustrato sin una espera prolongada. La RHS aconseja usar una mezcla que drene bien, regarla después de colocar el esqueje y dejar salir el agua sobrante. Esa diferencia entre húmedo y encharcado es central. El video pone el foco en evitar que las ramas se sequen durante el proceso, incluso cuando se emplean sistemas hechos con materiales que ya hay en casa. Cualquier recipiente reutilizado debe permitir controlar el agua y dar espacio al desarrollo de las raíces.

El equilibrio entre humedad y ventilación Hasta que forme raíces, el esqueje no puede absorber agua del suelo como lo hace una planta establecida. Por eso necesita un ambiente que limite la pérdida de humedad. La RHS propone, por ejemplo, cubrir la maceta con una bolsa o colocarla en un propagador, en un sitio luminoso y sin sol directo. La cubierta, sin embargo, requiere atención: si se acumula demasiada humedad, hay que ventilar y retirar el material que presente signos de deterioro.