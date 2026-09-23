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Romero: qué enfermedades ayuda a combatir y qué pasa en tu cuerpo

Para qué sirve de verdad el romero y cómo usarlo bien. Cinco problemas que el romero ayuda a aliviar.

Julián Martínez

Romero y sus beneficios.

Romero y sus beneficios.

El romero no es solo para dar sabor a la carne. Es una planta con fama de curar desde hace siglos y hoy la ciencia confirma varios de sus usos. No hace magia ni reemplaza una consulta, pero ayuda a aliviar malestares comunes.

La planta que tu cuerpo pide y no sabías

Digestión e hígado: el romero es amargo y aromático, y eso ayuda a que la panza trabaje mejor. Un té liviano después de comer puede bajar gases, hinchazón y pesadez. Estimula la bilis y ayuda al hígado a procesar grasas. Por eso en muchos países se usa tras comidas con fritura o carne. Si sufres de colon irritable o gastritis fuerte, mejor prueba poco y ve cómo caes. No es para tomar litros, con una taza chica alcanza.

Memoria y foco: seguro oíste que el romero es para la memoria. Hay estudios que muestran que su aroma puede mejorar la concentración. Oler romero fresco o su aceite esencial diluido ayuda a estar más despierto. En personas con estrés o burnout leve, el té o el vapor de romero se usa para despejar. No cura Alzheimer, pero es un apoyo natural para estudiar o trabajar cuando te sientes nublado.

Dolores e inflamación: el romero tiene poder anti inflamatorio. En uso externo, en aceite o alcohol de romero, alivia dolor muscular, de rodilla y de espalda. Por eso se usa en masajes de piernas cansadas y en baños calientes. También se usa para dolor menstrual leve por su efecto que relaja. El truco es masajear suave, no fuerte, y no usar sobre heridas.

Defensas y circulación: por su aporte de antioxidantes, el romero ayuda a que las defensas se mantengan activas y a frenar resfríos leves. Mejora la circulación y puede ayudar a bajar la sensación de manos y pies fríos. Además su efecto antimicrobiano lo hace útil como enjuague bucal casero suave contra bacterias que dan mal aliento. Usa infusión fría como buche, no tragues si pones mucho.

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