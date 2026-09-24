Haz tu proteína en casa con estas 3 semillas en pocos minutos

Proteína natural sin químicos: la mezcla de semillas que todos hacen. Con chía, cáñamo y calabaza: la proteína casera que rinde y nutre.

Si buscas sumar proteína sin pagar una locura y con mil ingredientes raros, esta receta te va a gustar. Con solo semillas que consigues en cualquier dietética puedes hacer un polvo natural que aporta proteína completa, fibra y grasa buena. Va bien para smoothie, yogur, avena o sopa y te saca del apuro cuando necesitas algo rápido que sí alimente.

Qué semillas usar y por qué funciona La base lleva tres semillas clave. 1 taza de semillas de chía: aporta fibra, omega 3, calcio y hierro, ayuda a la digestión y da saciedad. 1 taza de semillas de cáñamo o hemp: es una proteína completa porque trae los nueve aminoácidos que el cuerpo no fabrica solo, además suma buen aporte para defensa y energía.

1/4 taza de semillas de calabaza sin cáscara: suma magnesio y zinc, que ayudan a la recuperación del músculo y a que el cuerpo use bien la proteína. Para hacerlo, usa un molinillo de especias o una licuadora potente. Pon las semillas por tandas cortas y pulsa hasta lograr un polvo fino pero con algo de textura. No hace falta tostar. Una cucharada de este polvo da cerca de 7 gramos de proteína, casi lo mismo que un huevo grande o media taza de porotos.