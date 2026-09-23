La berenjena se puso crocante: prepará este snack al horno
Snack de berenjena al horno, crocante y saludable: una receta fácil, liviana y llena de sabor para disfrutar entre comidas sin complicaciones.
Este snack saludable de berenjena es una de esas recetas ideales para cuando querés picar algo rico sin recurrir a opciones ultraprocesadas. Con una berenjena y algunos condimentos podés preparar unos bocaditos dorados, sabrosos y muy fáciles. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que queden bien crocantes está en cortar la berenjena en rodajas finas y acomodarlas en una sola capa, sin superponerlas. Así el calor circula mejor y se doran de manera pareja.
FICHA
Tiempo de cocción
15 a 20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 1 berenjena grande
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón
- Ajo, opcional
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Prepará la berenjena: lavala y cortala en rodajas bien finitas, de aproximadamente 3 mm.
- Condimentá: colocá las rodajas en un bowl y mezclalas con el aceite de oliva, el pimentón, el orégano, sal y pimienta.
- Acomodá: distribuí las rodajas sobre una placa con papel manteca, procurando que queden en una sola capa y sin superponerse.
- El gran secreto de esta receta: no amontones las rodajas. Si quedan separadas, pierden menos humedad y se doran mucho mejor.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Controlalas durante los últimos minutos porque pueden dorarse rápidamente.
- Enfriá: retiralas cuando estén doradas y dejalas reposar unos minutos. Al enfriarse tomarán una textura más firme.