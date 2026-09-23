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Berenjena

La berenjena se puso crocante: prepará este snack al horno

Snack de berenjena al horno, crocante y saludable: una receta fácil, liviana y llena de sabor para disfrutar entre comidas sin complicaciones.

Candela Spann

Snack de berenjena al horno: el picoteo saludable que vas a querer repetir

Snack de berenjena al horno: el picoteo saludable que vas a querer repetir

Imagen creada por IA - MDZ

Este snack saludable de berenjena es una de esas recetas ideales para cuando querés picar algo rico sin recurrir a opciones ultraprocesadas. Con una berenjena y algunos condimentos podés preparar unos bocaditos dorados, sabrosos y muy fáciles. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que queden bien crocantes está en cortar la berenjena en rodajas finas y acomodarlas en una sola capa, sin superponerlas. Así el calor circula mejor y se doran de manera pareja.

FICHA

Tiempo de cocción
15 a 20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 1 berenjena grande 1 berenjena grande
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • Ajo, opcional Ajo, opcional
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
Pasos
  • Prepará la berenjena: lavala y cortala en rodajas bien finitas, de aproximadamente 3 mm.
  • Condimentá: colocá las rodajas en un bowl y mezclalas con el aceite de oliva, el pimentón, el orégano, sal y pimienta.
  • Acomodá: distribuí las rodajas sobre una placa con papel manteca, procurando que queden en una sola capa y sin superponerse.
  • El gran secreto de esta receta: no amontones las rodajas. Si quedan separadas, pierden menos humedad y se doran mucho mejor.
  • Horneá: llevá a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Controlalas durante los últimos minutos porque pueden dorarse rápidamente.
  • Enfriá: retiralas cuando estén doradas y dejalas reposar unos minutos. Al enfriarse tomarán una textura más firme.

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