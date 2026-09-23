Qué ropa hay que sacar del placard para renovar la energía en primavera, según el Feng Shui

La filosofía ancestral del Feng Shui propone transformar la primavera en un ritual para desbloquear la energía estancada y renovar el placard.

Con el cambio de estación llega el momento clave para guardar el abrigo de invierno y sacar la ropa liviana. Sin embargo, más allá de la simple reorganización del hogar, la filosofía ancestral del Feng Shui propone abordar este cambio como un ritual para desbloquear la energía estancada.

De acuerdo con esta tradición milenaria china, mantener los ambientes ordenados favorece la libre circulación del chi (la fuerza vital). Un armario saturado de objetos en desuso proyecta una resistencia inconsciente a la renovación y a las nuevas oportunidades. Es importante señalar que estas ideas forman parte de un sistema de creencias y no cuentan con aval científico.

Las 5 categorías de ropa que hay que retirar, según el Feng Shui El orden de la ropa es importante para el Feng Shui. Foto: Shutterstock Para encarar este proceso no es necesario despojarse de todo, sino identificar lo que ya no cumple una función real.

Hay que analizar las prendas en mal estado como ropa manchada, rota o desgastada . Guardar vestimenta esperando que vuelva a calzar solo genera frustración y ocupa espacio inútil. Si las prendas pasaron varias temporadas sin salir del perchero, es momento de dejarlas ir (salvo piezas de gala o de gran valor afectivo).

También hay que desprenderse de la ropa asociada a momentos difíciles, rupturas o etapas que prefieres no recordar.