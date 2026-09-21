Abrió un local con productos chinos en Mendoza: dónde está ubicado y cuáles son los precios

Un local con ropa de ese gigante llegó a Mendoza hace pocos días. Los detalles de la nueva tienda física tras el boom de las compras online.

Luego de tener un boom total en pedidos hacia la Argentina, un local de Mendoza ofrece productos de la marca de ropa china Shein, en medio del boom de la llegada de indumentaria importada. Se trata de una nueva tienda física ubicada en un centro comercial muy visitado.

En medio de un contexto en el que algunos locales físicos son desafiados por las nuevas tendencias de e-commerce y las compras online, ahora el ingreso de la ropa importada atrae aún más a los clientes que se muestran interesados en estas nuevas modalidades de compra.

Es por eso que un local que vende productos de Shein ya acaparó las miradas de miles de mendocinos.

Dónde está ubicado el local y cuáles son sus precios El nuevo local físico lleva el nombre de Aura y está en el Mendoza Shopping de Guaymallén y vende la ropa de la marca china. La tienda ofrece distintas prendas como mallas, ropa deportiva, vestidos, camisas y pantalones que aparecen también en el sitio web o app de la marca.