El truco para que tu ropa no huela a humedad al secarla dentro de casa

Ropa sin mal olor en días de lluvia: el ingrediente simple que cambia todo. Adiós al olor a humedad.

El mal olor en la ropa durante el frío es un dolor de cabeza común. La falta de sol y la humedad atrapada en las telas generan bacterias muy rápido. Por suerte, solucionar este problema requiere un ajuste muy sencillo.

El truco del vinagre blanco y la ventilación para tu ropa Para combatir este problema, solo necesitas agregar media taza de vinagre blanco en el cajón del suavizante. El ácido acético neutraliza los malos olores y elimina los residuos de detergente donde se esconden los gérmenes. No te preocupes por el aroma, se evapora por completo durante el proceso de secado.

Otro punto clave es no llenar la lavadora al máximo de su capacidad. Cuando pones demasiada carga, el agua y el jabón no circulan bien entre las prendas. Esto deja zonas húmedas y sucias antes de que comience el ciclo de centrifugado.

Al sacar la ropa de la máquina, cuélgala de inmediato dejando espacio entre cada pieza. Coloca el tendedero en la habitación más ventilada de la casa y abre dos ventanas opuestas. La corriente de aire continuo ayuda a que el agua se evapore mucho más rápido.

Un truco de limpieza que no falla. Si el clima está demasiado fresco, ayuda colocar un ventilador cerca de las prendas colgadas. Mover el aire dentro de la habitación evita que la humedad se quede estancada en la tela. Este paso reduce a la mitad el tiempo de espera para que se seque.