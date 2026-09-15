¿Por qué se deforma el cuello de las remeras y cómo evitarlo?

Una remera puede conservar el color y no presentar una sola mancha, pero quedar relegada al fondo del placard por un detalle muy visible: el cuello perdió su forma , se ensanchó o comenzó a ondularse.

Aunque muchas veces se culpa al lavarropas o a la calidad de la prenda, la deformación no responde a una única causa. La tensión acumulada al vestirla, la forma de guardarla, el lavado y la propia construcción del cuello intervienen en el resultado.

Uno de los hábitos que más acelera el problema es sacarse la remera tirando del escote hacia adelante. La operación parece inofensiva, pero obliga a la zona más pequeña de la prenda a soportar repetidamente una fuerza para la que no fue diseñada.

La alternativa es sencilla: tomar la remera desde el ruedo o la parte inferior y levantarla hacia arriba. De ese modo, la tensión se distribuye sobre una superficie mayor y el cuello no debe estirarse innecesariamente.

El cuerpo de una remera suele estar confeccionado en tejido de punto jersey, mientras que el cuello puede incorporar una banda de tejido acanalado, conocida como rib o canalé. Su estructura le permite expandirse cuando pasa la cabeza y luego recuperar su tamaño.

Algunos cuellos contienen elastano, pero no todos. La capacidad de volver a su forma también depende de la densidad del tejido, la calidad del algodón, la confección de la banda y la costura utilizada para unirla al cuerpo.

Por eso no es correcto afirmar que un cuello deformado siempre es consecuencia de un mal uso. Si pierde su forma después de pocos lavados, pese a haber respetado las instrucciones de cuidado, también puede existir un problema de material, diseño o confección.

Cuatro hábitos que ayudan a conservarlo

1. Sacarse la remera desde abajo. En lugar de tirar del cuello, conviene tomar el ruedo y levantar la prenda con ambas manos.

2. No introducir la percha por el escote. Forzar una percha ancha a través del cuello genera una tensión similar a la de sacarse mal la remera. Si se desea colgarla, la percha debe ingresar desde la abertura inferior. Para guardar prendas pesadas o de tejidos muy blandos, doblarlas suele ser la opción más segura.

3. Elegir un lavado suave. Dar vuelta la prenda ayuda especialmente a proteger el color, los estampados y la superficie exterior. Para reducir el esfuerzo mecánico sobre las costuras también conviene evitar cargas excesivas y programas demasiado intensos. La temperatura, el ciclo y el centrifugado deben ajustarse siempre a la etiqueta.

4. Acomodar el cuello antes del secado. Al retirar la remera del lavarropas, se puede extender sobre una superficie y devolverle suavemente su forma original, sin tironear. El método de secado dependerá de las indicaciones del fabricante.

¿Se puede recuperar un cuello que ya está estirado?

Cuando la deformación es leve, humedecer la zona, acomodarla con las manos y dejarla secar respetando su forma puede mejorar el aspecto. Sin embargo, el resultado dependerá de las fibras y del nivel de desgaste.

El consejo de utilizar un secador de pelo en modo frío no tiene un mecanismo claro que permita reconstruir la elasticidad perdida. Tampoco conviene recurrir sin precaución a tutoriales con agua hirviendo, plancha o calor intenso: podrían encoger el algodón de manera desigual, afectar el color o deteriorar las fibras elásticas.

Si la banda ya perdió completamente su capacidad de recuperación, la solución más duradera será reemplazar o ajustar el cuello mediante una reparación de costura.

Qué mirar antes de comprar una remera

Un cuello acanalado, firme y bien unido suele ofrecer mejor recuperación que una terminación demasiado fina o floja. Para comprobarlo, se puede estirar suavemente una pequeña parte y observar si vuelve rápidamente a su posición.

También conviene revisar que la costura sea pareja, que el escote no presente ondulaciones antes del primer uso y que la etiqueta explique con claridad cómo debe lavarse y secarse.

Cuidar el cuello no exige aplicar un truco milagroso. En la mayoría de los casos, alcanza con evitar la tensión repetida, utilizar el ciclo adecuado y guardar la prenda sin forzar justamente su parte más vulnerable.