Bagels sin harinas:la receta ideal para disfrutar de tu dieta sin glúten

Pasos

Derretí la mozzarella junto con el queso crema en el microondas o a baño María. Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.

Agregá el huevo, la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Mezclá hasta formar una masa suave.

Dejá reposar la masa durante 5 minutos. Luego dividila en 4 partes y formá bollitos. Hacé un agujero en el centro de cada uno para darles la forma clásica de bagel.

El gran secreto de esta receta es trabajar la masa con las manos ligeramente húmedas: así podés darle forma fácilmente sin que se pegue y los bagels mantienen mejor su estructura.

Colocá los bagels sobre una placa con papel manteca, espolvoreá con semillas de sésamo y amapola. Horneá a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados.