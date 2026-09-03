Bagels sin harinas:la receta ideal para disfrutar de tu dieta sin glúten
El bagels sin harinas es dentro de la cocina saludable una de las propuestas por demás de tentadora por su textura y sabor.
Los bagels sin harinas son una de esas recetas ideales para quienes buscan una alternativa al pan tradicional. Quedan tiernos por dentro, dorados por fuera y con una textura deliciosa, perfectos para rellenar con queso crema, palta, jamón, huevo o lo que más te guste. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que mantengan su clásica forma y no se desarmen: dejar reposar la masa unos minutos antes de formar los bagels y trabajarla con las manos ligeramente húmedas. Probalos...
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Ingredientes
- 200 gr de harina de almendras
- 150 gr de queso mozzarella rallado
- 60 gr de queso crema
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- Semillas de sésamo y amapola para decorar
Pasos
- Derretí la mozzarella junto con el queso crema en el microondas o a baño María. Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.
- Agregá el huevo, la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Mezclá hasta formar una masa suave.
- Dejá reposar la masa durante 5 minutos. Luego dividila en 4 partes y formá bollitos. Hacé un agujero en el centro de cada uno para darles la forma clásica de bagel.
- El gran secreto de esta receta es trabajar la masa con las manos ligeramente húmedas: así podés darle forma fácilmente sin que se pegue y los bagels mantienen mejor su estructura.
- Colocá los bagels sobre una placa con papel manteca, espolvoreá con semillas de sésamo y amapola. Horneá a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
- Dejá entibiar antes de cortar y rellenar.