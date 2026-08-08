Así se prepara manteca de ajo casera: una receta perfecta para sumar como dip en una picada
La manteca de ajo casera se convierte en un acompañamiento ideal para picadas, elevando tus reuniones sociales con un toque de sabor casero.
La manteca de ajo es una preparación simple y muy versátil que realza el sabor de carnes, pescados, panes y vegetales. Esta es una de las recetas más prácticas para tener siempre en la heladera, ya que se prepara en pocos minutos y aporta un toque aromático a cualquier comida.
Con una base de manteca, ajo y hierbas frescas, la manteca de ajo se ha convertido en un clásico de la cocina casera. Además, puede conservarse varios días refrigerada o congelarse en porciones para utilizar cuando sea necesario. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
No requiere cocción
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos (más 30 minutos de frío)
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 4 dientes de ajo picados muy finamente
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de ciboulette picada (opcional)
- Ralladura de ½ limón (opcional)
- ½ cucharadita de sal
- Pimienta negra recién molida a gusto
Pasos
- Colocar la manteca a temperatura ambiente en un bowl y trabajarla con una espátula hasta que tenga una textura bien cremosa.
- Incorporar los ajos picados, el perejil, la ciboulette, la ralladura de limón, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes de manera uniforme.
- Colocar la preparación sobre un trozo de papel film o papel manteca y darle forma de cilindro. Envolver bien y cerrar los extremos.
- Llevar a la heladera durante al menos 30 minutos para que tome consistencia. También puede conservarse en el freezer y cortar rodajas cuando se necesiten.
- Utilizar la manteca de ajo sobre pan recién horneado, carnes, pescados, verduras asadas, papas al horno o pastas para aportar un sabor intenso y aromático.