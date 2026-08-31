Así se prepara el postre de vainillas, crema y durazno: económico, delicioso y rendidor

Pasos

Preparar los duraznos: escurrir los duraznos en almíbar y reservar el líquido. Cortar la fruta en cubos pequeños, dejando algunas láminas para decorar.

Preparar la crema: batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que tome cuerpo. Incorporar el queso crema, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta obtener una crema lisa y aireada.

Armar la primera capa: humedecer ligeramente las vainillas con el almíbar de los duraznos y acomodarlas en el fondo de una fuente. No es necesario empaparlas demasiado para que mantengan algo de estructura.

Completar las capas: cubrir las vainillas con una parte de la crema y distribuir encima los duraznos. Repetir el procedimiento formando otra capa de vainillas, crema y fruta.