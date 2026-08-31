Presenta:

Tendencias

|

postre

Así se prepara el postre de vainillas, crema y durazno: económico, delicioso y rendidor

La combinación de vainillas, crema y durazno resulta en un postre fresco y suave, ideal para la merienda o como broche de oro para una comida.

Candela Spann

Así se prepara el postre de vainillas, crema y durazno económico, delicioso y rendidor

Así se prepara el postre de vainillas, crema y durazno económico, delicioso y rendidor

Imagen creada con IA - MDZ

El postre de vainillas, crema y durazno es una preparación fresca, suave y muy fácil de hacer, ideal para cuando se busca un dulce casero sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combina la textura tierna de las vainillas con una crema aireada y el sabor dulce y frutal de los duraznos.

Se prepara en capas y no necesita horno, por lo que es perfecto para dejar listo con anticipación y servir bien frío. Dentro de la cocina casera, es una alternativa rendidora que funciona tanto para una merienda especial como para cerrar una comida familiar. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
N/A
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos (más 4 horas de frío)
Modo de cocción
N/A
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 24 vainillas 24 vainillas
  • 400 g de duraznos en almíbar 400 g de duraznos en almíbar
  • 400 ml de crema de leche 400 ml de crema de leche
  • 250 g de queso crema 250 g de queso crema
  • 80 g de azúcar impalpable 80 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 ml del almíbar de los duraznos 150 ml del almíbar de los duraznos
  • Ralladura de ½ limón Ralladura de ½ limón
Pasos
  • Preparar los duraznos: escurrir los duraznos en almíbar y reservar el líquido. Cortar la fruta en cubos pequeños, dejando algunas láminas para decorar.
  • Preparar la crema: batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que tome cuerpo. Incorporar el queso crema, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta obtener una crema lisa y aireada.
  • Armar la primera capa: humedecer ligeramente las vainillas con el almíbar de los duraznos y acomodarlas en el fondo de una fuente. No es necesario empaparlas demasiado para que mantengan algo de estructura.
  • Completar las capas: cubrir las vainillas con una parte de la crema y distribuir encima los duraznos. Repetir el procedimiento formando otra capa de vainillas, crema y fruta.
  • Enfriar y servir: terminar con una capa de crema y decorar con las láminas de durazno reservadas. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas para que el postre tome consistencia y los sabores se integren. Servir el postre de vainillas, crema y durazno bien frío.

Archivado en

Notas Relacionadas