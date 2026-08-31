Así se prepara el postre de vainillas, crema y durazno: económico, delicioso y rendidor
La combinación de vainillas, crema y durazno resulta en un postre fresco y suave, ideal para la merienda o como broche de oro para una comida.
El postre de vainillas, crema y durazno es una preparación fresca, suave y muy fácil de hacer, ideal para cuando se busca un dulce casero sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combina la textura tierna de las vainillas con una crema aireada y el sabor dulce y frutal de los duraznos.
Se prepara en capas y no necesita horno, por lo que es perfecto para dejar listo con anticipación y servir bien frío. Dentro de la cocina casera, es una alternativa rendidora que funciona tanto para una merienda especial como para cerrar una comida familiar. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
N/A
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos (más 4 horas de frío)
Modo de cocción
N/A
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 24 vainillas
- 400 g de duraznos en almíbar
- 400 ml de crema de leche
- 250 g de queso crema
- 80 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 ml del almíbar de los duraznos
- Ralladura de ½ limón
Pasos
- Preparar los duraznos: escurrir los duraznos en almíbar y reservar el líquido. Cortar la fruta en cubos pequeños, dejando algunas láminas para decorar.
- Preparar la crema: batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que tome cuerpo. Incorporar el queso crema, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta obtener una crema lisa y aireada.
- Armar la primera capa: humedecer ligeramente las vainillas con el almíbar de los duraznos y acomodarlas en el fondo de una fuente. No es necesario empaparlas demasiado para que mantengan algo de estructura.
- Completar las capas: cubrir las vainillas con una parte de la crema y distribuir encima los duraznos. Repetir el procedimiento formando otra capa de vainillas, crema y fruta.
- Enfriar y servir: terminar con una capa de crema y decorar con las láminas de durazno reservadas. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas para que el postre tome consistencia y los sabores se integren. Servir el postre de vainillas, crema y durazno bien frío.