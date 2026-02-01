Copas frías de durazno y queso crema: receta de un postre fresco y sin horno
Receta de un postre veraniego en copas, sin horno, con duraznos, queso crema y miel, para cerrar una comida de la mejor manera.
Este postre en copas es riquísimo y cuenta con una base cremosa que se equilibra con la frescura del durazno y un toque natural de miel. Es una receta perfecta para el verano, que se arma en pocos pasos y tiene una presentación elegante sin mucho esfuerzo. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 4 porciones)
-
250 g de queso crema
120 ml de crema de leche
3 cucharadas de miel
1 cucharadita de esencia de vainilla
2 duraznos frescos grandes o 1 lata de duraznos al natural
80 g de galletas tipo vainilla
Opcional: nueces picadas o almendras fileteadas
Paso a paso de la receta
-
El queso crema se coloca en un bowl y se bate ligeramente para ablandarlo.
Se incorpora la miel y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema lisa.
En otro recipiente se bate la crema de leche hasta que esté apenas firme.
La crema batida se integra al queso crema con movimientos envolventes, buscando una textura aireada.
Los duraznos se lavan, se pelan si son frescos y se cortan en cubos pequeños.
Las galletas se trozan groseramente con las manos para que queden pedazos irregulares.
En copas o vasos se arma una base de galletas, luego una capa de crema y después duraznos.
Se repite el armado hasta completar, finalizando con crema y fruta.
El postre se lleva a la heladera por al menos 1 hora antes de servir.
Al momento de presentar, se puede agregar un hilo extra de miel y frutos secos por encima. ¡Y listo!