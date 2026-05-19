Así es el "Snuffleupagus", el pez descubierto que parece una criatura de fantasía

Investigadores descubrieron un pez pipa fantasma que parece una pequeña mata de algas, con un aspecto rojizo y peludo, y que se camufla entre corales. El nuevo ejemplar, bautizado pez pipa fantasma , pertenece a este grupo de animales marinos emparentados con los caballitos de mar.

El nombre científico del nuevo pez es Solenostomus snuffleupagus. Los científicos lo llamaron así por su parecido con Mr. Snuffleupagus, el personaje de Plaza Sésamo que tiene una larga trompa y mucho pelo. En este caso, el pez tiene un hocico alargado y una cobertura de filamentos que le da una apariencia muy particular.

La especie fue descrita en el Journal of Fish Biology. A simple vista puede parecer un resto de alga o una parte del coral, pero en realidad se trata de un pez muy pequeño. Según los investigadores, no mide más que un fósforo y se mueve lentamente, como si flotara con el agua.

La nueva especie de pez fue encontrada en arrecifes de Australia y Papúa Nueva Guinea.

Ese movimiento es clave para que pase desapercibido. El pez no nada de forma rápida ni llamativa, sino que se balancea con la corriente. Así logra confundirse con algas, corales y otros elementos del arrecife. Por eso pudo ser tan difícil de encontrar durante años.

El primer registro importante ocurrió en 2003, cuando el biólogo marino David Harasti vio un ejemplar durante una inmersión en Papúa Nueva Guinea. Al observarlo, notó que no coincidía con ninguna de las especies conocidas de pez pipa fantasma. Sin embargo, durante mucho tiempo no pudo volver a encontrarlo.

Años después, buzos reportaron ejemplares parecidos cerca de la Gran Barrera de Coral. Recién en 2022, Harasti y el ictiólogo Graham Short lograron recolectar un macho y una hembra para estudiarlos en el Australian Museum. Ese análisis confirmó que se trataba de una especie distinta.

El nuevo pez habita zonas que van desde Australia y Papúa Nueva Guinea hasta Tonga. Para los investigadores, su descubrimiento muestra que incluso en arrecifes muy estudiados todavía pueden aparecer especies desconocidas.