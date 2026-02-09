Así entrenan para tener unos glúteos enormes: una rutina que quema

La rutina exacta que dispara el crecimiento de glúteos. Los ejercicios que transforman los glúteos en serio.

Lograr glúteos grandes exige constancia, orden y ejercicios bien elegidos. No se trata de hacer de todo, sino de entrenar con foco. Una rutina específica activa más fibras musculares y por qué algunos resultados llegan y otros no. Esta secuencia se volvió popular por una razón clara.

La rutina que te exige El crecimiento del glúteo depende de tensión mecánica y volumen de trabajo. Estudios de entrenamiento de fuerza señalan que este músculo responde mejor a rangos medios y altos de repeticiones, con cargas progresivas. El descanso entre series y la técnica correcta marcan una diferencia visible.

rutina El primer ejercicio es la abducción de cadera. Tres series de 15 a 20 repeticiones, hasta sentir ardor. Este movimiento despierta el glúteo medio y prepara la zona para trabajos más pesados. Arrancar así reduce el riesgo de que otras zonas tomen protagonismo.

Luego llegan las sentadillas sumo. Apertura amplia de pies y bajada profunda. Tres series bien controladas. Esta variante carga más el glúteo que la sentadilla tradicional y exige estabilidad. Mantener el torso firme ayuda a dirigir el esfuerzo donde importa.

rutina El tercer paso son las búlgaras con paso largo. La clave está en subir solo hasta la mitad del recorrido. Tres series de 12 repeticiones por pierna. Este ejercicio combina fuerza, equilibrio y activación intensa del glúteo mayor, uno de los más grandes del cuerpo.