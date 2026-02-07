Árboles pequeños ideales para casas chicas: pocas raíces y frutos abundantes en enero

Estos árboles se adaptan a espacios reducidos y producen frutos en pleno verano, sin raíces invasivas ni cuidados complejos.

Estos árboles aportan sombra, verde y producción en casas con poco espacio. Foto: Shutterstock

En la ciudad los espacios de jardín suelen ser más limitados, pero eso no significa renunciar a tener árboles en casa. Existen especies frutales que se adaptan bien a patios reducidos, con sistemas radiculares poco invasivos y cosechas que coinciden con el verano.

La higuera, entre los árboles favoritos La higuera es una de las opciones más elegidas: un árbol rústico que no supera grandes alturas y desarrolla raíces controlables si se planta con el espacio adecuado. Su cosecha principal se da entre diciembre y febrero, con frutos dulces que pueden consumirse frescos o en preparaciones caseras. Además, tolera bien el calor intenso y requiere cuidados básicos.

Cítricos enanos Los cítricos de porte reducido, como el limonero enano o el kumquat, también son alternativas frecuentes para casas pequeñas. Pueden cultivarse en suelo o en macetas grandes, lo que ayuda a limitar su crecimiento radicular. En climas templados, ofrecen producción casi todo el año y aportan valor ornamental por su follaje y floración.

Con este truco casero podrás tener limoneros en todo el jardín Foto: Archivo El limonero ya es un clásico entre los amantes de la jardinería. Foto: Archivo Feijoa o guayabo del Brasil Otra especie que gana lugar es la feijoa, un árbol compacto, resistente y con raíces poco agresivas, ideal para patios chicos. Sus frutos maduran hacia finales del verano, entre enero y marzo, y se destacan por su sabor y alto contenido nutricional.