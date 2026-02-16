3 ejercicios para tonificar el glúteo en casa: no necesitan pesas o bandas elásticas

Una rutina corta de 10 minutos, ideal para esos días en los que hay poco tiempo.

Tener glúteos fuertes es importante para la salud y funcionalidad del cuerpo porque estos músculos tienen un rol importante en acciones cotidianas como caminar, sentarse o agacharse. Por eso, los ejercicios de fuerza se vuelven indispensables para tonificar esta zona.

Cabe destacar que los glúteos forman uno de los grupos musculares más grandes del cuerpo y cuentan con tres divisiones: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Sin embargo, para entrenar cada uno de ellos no es necesaria una rutina repleta de ejercicios y con infinitas repeticiones, sino que a veces menos es más.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Realiza cada ejercicio suavemente para evitar lesiones. Getty Images La rutina para hacer en casa El puente de glúteos es un clásico que no puede faltar en tu rutina porque trabaja todos lso músculos de la zona. Se dice que es uno de los ejercicios más completos porque activa de forma directa el glúteo mayor y ayuda a mejorar la estabilidad pélvica y la postura.

La sentadilla también es un movimiento clásico que involucra todos los músculos. Además, tiene un lugar importante dentro del mundo fitness porque ayuda a mejorar la coordinación, la respiración y la fuerza funcional. Existen diferentes variaciones, como la sentadilla libre o búlgara, que también fortalecen los glúteos.