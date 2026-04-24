Xbox Game Pass perderá más estrenos de día 1: estos son los juegos que serán perjudicados

Xbox Game Pass volvió a quedar en el centro de la conversación gamer, aunque esta vez no por la llegada de un bombazo al catálogo, sino por un cambio que puede marcar un nuevo rumbo para el servicio. Microsoft confirmó una baja de precio y otros ajustes en su programa de suscripción, una decisión que en principio parece positiva para el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, detrás de ese movimiento empezó a instalarse una inquietud cada vez más fuerte: si la plataforma será más barata, ¿también empezará a resignar algunos de sus grandes estrenos de día 1?

La primera señal fuerte llegó con Call of Duty . Microsoft optó por sacar a la saga del esquema de lanzamientos inmediatos y, desde ahora, las nuevas entregas se incorporarán al catálogo cerca de 12 meses después de su estreno original. La medida fue interpretada por muchos jugadores como una forma lógica de recortar costos, sobre todo porque el peso comercial de esa franquicia alteraba toda la ecuación del servicio. Pero al mismo tiempo abrió una discusión más profunda sobre qué tan sostenible es el modelo actual.

Hasta ahora, uno de los grandes argumentos de Xbox Game Pass era justamente su capacidad para ofrecer juegos first-party desde el primer día. Ese diferencial ayudó a consolidar la identidad del servicio frente a otras propuestas del mercado. Por eso, el corrimiento de Call of Duty no aparece como un simple ajuste menor, sino como una decisión que puede sentar precedente.

Las dudas crecieron después de que Microsoft hablara en su blog oficial de “los principales lanzamientos de día 1”, una formulación que no pasó inadvertida entre los seguidores más atentos. Esa redacción sugiere que la compañía podría empezar a seleccionar con más cuidado qué títulos merecen llegar al catálogo desde el debut y cuáles podrían esperar.

En ese escenario se metió el analista Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis, quien consideró que el caso Call of Duty podría abrir la puerta a una estrategia más escalonada para otros juegos first-party. Según su mirada, los lanzamientos de día 1 siguen siendo una parte esencial de la propuesta, pero ya no necesariamente quedarían garantizados para todos los títulos de Microsoft.

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Por ahora no hay confirmación, pero la sospecha ya está instalada

De momento, no existe ningún anuncio oficial que confirme que otras franquicias de Xbox Game Studios vayan a perder su estreno inmediato en Xbox Game Pass. En los papeles, próximos juegos como Gears of War: E-Day, Fable, Forza Horizon 6 y Halo: Campaign Evolved todavía siguen apuntados como lanzamientos de día 1.

Aun así, el contexto explica por qué la especulación tomó fuerza. Reportes recientes sostienen que Microsoft habría perdido alrededor de 300 millones de dólares en ventas por la llegada de Call of Duty: Black Ops 6 al catálogo en 2024. Bajo esa lógica, la empresa empezó a revisar hasta qué punto puede sostener un modelo tan agresivo sin afectar el equilibrio financiero del negocio.

ChatGPT Image 20 abr 2026, 03_28_47 p.m. Microsoft habría perdido alrededor de 300 millones de dólares en ventas por la llegada de Call of Duty: Black Ops 6 a Xbox Game Pass. Imagen generada por la IA

En paralelo, también se filtró un memorando de Asha Sharma, nueva directora de Microsoft Gaming, en el que habría reconocido que el servicio se volvió demasiado caro para muchos usuarios. Esa admisión refuerza la idea de que la compañía está en plena etapa de revisión.

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Un servicio que podría cambiar bastante más de lo esperado

La discusión no termina en los estrenos de día 1. Distintos reportes señalan que Microsoft analiza nuevos niveles de suscripción y hasta una mayor flexibilidad para que los jugadores armen planes más personalizados. El editor Jez Corden, de Windows Central, incluso anticipó la posibilidad de que cada usuario elija qué beneficios incluir en su membresía.

A eso se suman los nombres clave Triton y Duet, dos supuestos nuevos planes que todavía no fueron presentados oficialmente, pero que muestran que Xbox Game Pass podría atravesar una transformación más amplia en los próximos meses. La sensación, hoy, es que la baja de precio no fue un punto final, sino apenas el comienzo de una etapa de ajustes más profundos.

Por eso, aunque Game Pass siga siendo una de las propuestas más atractivas del mercado, la gran pregunta ya quedó planteada: si Microsoft abarata el servicio, habrá que ver cuántas de sus ventajas históricas está dispuesta a conservar intactas.