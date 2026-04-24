Samsung Galaxy A37 vs. Samsung Galaxy A57: ¿qué teléfono de gama media debo comprar en 2026?

La firma Samsung domina el mercado con sus nuevos lanzamientos. El Samsung Galaxy A37 y el Samsung Galaxy A57 llegan para redefinir la gama media en 2026, ofreciendo potencia y diseño a precios competitivos. Sin embargo, elegir entre ambos requiere un análisis profundo de sus especificaciones técnicas y la relación calidad-precio.

Con el mercado tecnológico saturado de opciones, estos dos modelos destacan por su equilibrio. Mientras el hermano mayor apuesta por materiales premium y un chip de última generación, la versión económica busca seducir a quienes priorizan el ahorro sin sacrificar la experiencia Samsung . En esta comparativa detallada, desglosamos cada aspecto para que sepas exactamente en qué dispositivo invertir tu dinero este año según tus necesidades.

A simple vista, ambos modelos mantienen la estética minimalista característica de la marca, pero las diferencias aparecen al tacto. El Samsung Galaxy A57 presenta una construcción más refinada, utilizando doble cristal Gorilla Glass Victus+ y un marco de aluminio. Esto lo vuelve un dispositivo más compacto y ligero en comparación con su hermano menor. Por su parte, el Samsung Galaxy A37 utiliza un marco de plástico más grueso, aunque conserva el cristal en ambas caras.

En cuanto a la pantalla, el modelo A57 integra un panel Super AMOLED Plus de mayor calidad. Esta tecnología permite reducir el grosor de los marcos y el peso total del equipo, brindando una sensación mucho más premium. Aunque el Samsung Galaxy A37 ofrece una experiencia visual sólida con dimensiones de pantalla y batería similares, el acabado del A57 se lleva la victoria en ergonomía y sofisticación.

Samsung Galaxy A57 - Galaxy a37

Rendimiento y procesador: ¿Qué Samsung de gama media es más potente?

Bajo el capó, las diferencias de hardware justifican parte de la brecha de precio. El Samsung Galaxy A57 estrena el chipset Exynos 1680 de 4 nanómetros. Este componente representa una mejora respecto a generaciones anteriores, con un aumento del 12,5 % en el rendimiento de la CPU y del 13,8 % en la GPU, además de un salto del 42 % en las tareas de inteligencia artificial (NPU). Su GPU Xclipse 550 asegura un desempeño fluido en aplicaciones exigentes.

Por otro lado, el Samsung Galaxy A37 se basa en el Exynos 1480, un chip que data de principios de 2024. Aunque es un procesador capaz para la mayoría de las tareas diarias, carece de las funciones gráficas modernas presentes en el modelo superior. Si el uso principal del teléfono incluye juegos pesados o edición de video intensiva, la inversión extra en el A57 resulta lógica. Para comparar las hojas de especificaciones completas, es evidente que el salto generacional favorece al modelo más caro.

Samsung Galaxy A57 vs. Samsung Galaxy A37 - Interna 2 El Samsung Galaxy A37 utiliza el procesador Exynos 1480, ideal para tareas cotidianas sin exigencias extremas. Samsung

Autonomía y cámaras: similitudes que sorprenden

En el apartado de energía, ambos dispositivos empatan. Tanto el Samsung Galaxy A37 como el Samsung Galaxy A57 cuentan con baterías de 5000 mAh. Gracias a procesadores eficientes y pantallas optimizadas, los dos terminales ofrecen una duración de batería sólida que alcanza el día completo de uso sin inconvenientes. Los altavoces estéreo también brindan una experiencia de audio equiparable en ambos modelos de gama media.

Respecto a la fotografía, comparten el sensor principal de 50 MP (1/1,56") con una distancia focal de 23 mm. No obstante, el ultra gran angular marca la diferencia: el A37 utiliza un sensor de 8 MP (16 mm), mientras que el A57 sube a 12 MP con una cobertura de 13 mm. Esto produce fotos notablemente más amplias y detalladas en paisajes. La cámara macro de 5 MP y la frontal de 32 MP se mantienen prácticamente idénticas en los dos equipos, ofreciendo resultados aceptables para redes sociales.

Samsung Galaxy A57 vs. Samsung Galaxy A37 - Interna 3 El diseño con Gorilla Glass Victus+ hace que el Samsung Galaxy A57 se sienta más refinado al tacto. Samsung

Veredicto: ¿Comprar el Samsung Galaxy A37 o saltar al Samsung Galaxy A57?

El Samsung Galaxy A57 es superior porque es más ligero y rápido. Además, cuenta con una mejor cámara ultra gran angular, un sensor de proximidad físico real (frente al virtual del A37) y conectividad avanzada como Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.0. Con un precio aproximado de 565 dólares ($772.000 argentinos), es la opción ideal para quienes buscan la mejor experiencia posible dentro de la gama media actual.

Sin embargo, el Samsung Galaxy A37 ofrece prácticamente la misma experiencia por un precio inicial más razonable de 447 dólares ($610.000 argentinos). Si no buscas jugar, editar vídeos o realizar tareas simultáneas pesadas, este modelo es más que suficiente. Si la decisión final se reduce al dilema entre ambos, creemos que el A57 justifica su costo por su diseño de mayor calidad y hardware veloz. Si estas características no son prioridad para vos, podés optar por el A37 sin miedo a equivocarte.